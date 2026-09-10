'39세 미혼' 스윙스, 정관 묶었다가 피눈물..."멍청한 실수, 결국 복원수술"

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 스윙스가 과거 정관수술을 받았다가 뒤늦게 마음이 바뀌어 복원수술까지 받게 된 사연을 공개했다.

9일 방송된 MBC '라디오스타'는 '감이 차오른다~ 가자! 아티스트' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 김창옥, 장기하, 스윙스, 전소연이 출연해 다양한 이야기를 전했다.

이날 스윙스는 "아빠가 될 준비를 마쳤다"며 과거 정관수술을 받았던 사실을 털어놨다.

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스윙스는 "약 9년 전 '나는 아이를 낳지 않겠어'라는 생각이 들어서 정관수술을 했다"고 밝혔다. 집 근처 병원에 전화를 걸어 수술을 받았으며, 당시에는 정관을 묶는 방식의 수술을 했다고 설명했다.

하지만 시간이 지나면서 생각이 달라졌다. 스윙스는 "몇 년간 의사 선생님 말씀이 맴돌았다"며 "묶는 건 좋은데 1년마다 임신 확률이 줄어든다고 하더라"고 말했다.

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이어 "수술한 지 7~8년쯤 되니까 생각이 바뀌더라. '나 아이를 원할 것 같은데?' 싶어서 복원 수술을 했다"고 털어놨다.

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복원수술 이후 검사 결과는 스윙스에게 큰 충격을 안겼다. 그는 "3개월 뒤에 경과가 나온다고 해서 가봤는데 정자가 7~8마리만 있더라"고 말했다.

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그러면서 "원래 남자는 평균 2억~3억 마리 정도 있다고 한다. 2억~3억 나라의 인구가 초토화돼서 8명이 된 거다"라고 비유해 웃음을 자아냈다.

스윙스는 당시 상황을 떠올리며 "집에 가서 '어떡하지' 하다가 포기했다. '와, 난 이제 끝났구나' 했다"며 "'나의 멍청함으로 이런 실수를 했구나'라는 생각을 했다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

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그런데 뜻밖의 반전이 찾아왔다. 스윙스는 유튜브 콘텐츠를 준비하던 중 남성호르몬 수치를 확인하게 됐고, 이 과정에서 정자 수도 함께 검사했다고 전했다.

그는 "하는 김에 정자 수도 확인했다. 그런데 이번에는 화면이 꽉 차 있었다"며 "'이 정도면 된 거예요?' 하고 물었더니 '이제 아이 낳으실 수 있다'고 하더라"고 말했다.

결국 스윙스는 다시 아이를 가질 수 있다는 이야기를 듣게 됐고, "저 이제 아이를 낳을 수 있게 됐다"며 웃음을 터뜨렸다.

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shyun@sportschosun.com