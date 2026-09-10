조혜련, '명문고 자퇴→외대 편입' 딸에 뒤늦은 후회 "나한테 너무 서운했다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 조혜련이 딸에게 미안한 점을 털어놨다.

9일 조혜련의 유튜브 채널에서는 '출산까지 딱 90일 남은 명예영국인과 실시간 먹덧 투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

조혜련은 출산을 3개월 가량 앞두고 있는 명예영국인 백진경을 만나 데이트를 즐겼다. 조혜련은 백진경의 부캐 중 하나인 사춘기 캐릭터 '이자벨'과 콩트를 펼친 바 있다. 이에 조혜련은 "이자벨을 보면서 얘가 어쩌면 메시지를 넣은 거 같았다. 우주가 말 안 들을 때(가 생각났다.) 그리고 모난 아이를 대변해주는 거 같았다. 그래서 나는 그 생각을 했다. 아이를 어떻게 키우는지 모르면서 엄마가 되었구나 싶었다"고 밝혔다.

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이에 백진경은 "나중에 사과했냐"고 물었고 조헤련은 "사과했다"고 밝혔다. 백진경은 "난 엄마의 사과 한 마디에 모든 게 다 풀렸다. 내가 잘 몰라서 그랬다. 그래서 '너한테 상처를 준 일이 있었으면 미안하다' 했는데 그때 딱 풀렸다. 둘 다 울었다"고 밝혔다.

딸을 임신한 백진경은 조혜련에게 "엄마 선배로서 '딸을 이렇게 키우는 게 좋다'고 조언해줄 게 있냐"고 물었고 조혜련은 "옆에서 친구처럼 되어주는 엄마를 원한다"고 답했다. 조혜련은 "나는 딸이 어렸을 때 너무 바빴다. 얘는 맨날 나한테 '엄마 눈 떠요', '동화책 읽어줘요' 하면 나는 동화책 읽어주는 척하면서 난 너무 피곤하니까 잤다. 그걸로 너무 서운해했다. 그때로 돌아가면 더 친구가 되어줄걸"이라고 토로했다. 이어 "애들이 진심으로 놀아주는지 대충 눈 가리고 아웅으로 놀아주는지 다 안다"고 밝혔다.

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이에 백진경은 "딸이 이런 거 있었냐. 나중에 컸을 때 '엄마가 나한테 그렇게 했잖아'(하고 화냈냐)"라고 물었고 조혜련은 "

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엄마 때문에 너무 서운했다 하더라. 엄마가 옆에 있었으면 좋겠는데 너무 바빴고 엄마의 빈자리가 컸다더라. 결국 지금의 남편을 만나서 잘 사는 모습을 보지 않았냐. '엄마같이 멋진 사랑하고 싶다'고 하는데 감동이었다. 인정 받은 것"이라 밝혔다.

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한편, 조혜련은 딸이 한국에서 명문고를 다니다 자퇴했다고 밝힌 바 있다. 이후 미국 유학을 떠났으나 코로나19 여파로 한국에 돌아오게 됐고, 편입 시험을 통해 한국외국어대학교에 합격해 독립했다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com