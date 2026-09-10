서인영, '100억 탕진'한 진짜 이유 "한 달에 2억씩 써, 인지도 없어 옷으로 승부"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 100억을 탕진했던 이유를 밝혔다.

9일 서인영의 유튜브 채널에서는 '드디어 정신차리고 10년 만에 새앨범 준비하는 가수 서인영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

서인영인 신곡을 부탁하기 위해 아이들 전소연을 만났다. 솔로 앨범으로 컴백한 전소연은 "엄청 오래 준비했다. 두려움도 좀 컸다"고 속내를 고백했다. 이에 서인영은 "맨날 곡이 나오면 음원 차트부터 보게 되어있지 않냐. 팀이 잘됐으니까 순위 하나로 무너질 수도 있다. 마지막에 해야 하는 게 멘탈 관리다. 자기 마음대로 되는 게 아무것도 없다. 언니를 보라. 나도 이렇게 풍파를 많이 겪을 줄 몰랐다"고 토로해 웃음을 안겼다

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서인영은 "'원 모어 타임'도 어떤 사람들은 망할 거라 했다. 솔직히 춤이 웃기지 않냐. '더 멋있게 할 수 있는데' 싶었는데 그게 잘 됐다. '네가 참 좋아'도 너무 싫었다. 그거 망하면 네일숍 하려 했는데 그게 잘 된 거다. 귀여운 척 해야 하니까 (싫었다)"라고 솔직히 고백했다.

서인영은 "이건 약간 다른 얘기인데 재정관리 누가 하냐"며 "아빠한테 카드 뺏겼다"고 토로했다. 이에 전소연은 서인영이 전성기 시절 100억 수입을 전부 탕진한 것을 언급하며 "방송에 그렇게 나갔지만 회사 이런 거에 많이 쓰신 거냐"고 물었지만 서인영은 "아니다. 쇼핑해서 쓴 거다. 버는 게 있어도 한 달에 2억 씩을 계속 쓰면 버는 게 있어도 없더라. 텅장이 됐다"고 솔직히 밝혔다.

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전소연은 "2억씩 쓰기가 쉽지 않지 않냐"고 놀랐지만 서인영은 "2억 쓰기가 어렵냐"고 되물어 웃음을 안겼다. 이에 전소연은 "나중에 저랑 쇼핑을 가달라. 저는 아예 못 사는 스타일이다. 솔직히 말하면 갖고 싶은 것도 아예 없고 배달을 오버해서 시키는 정도"라고 밝혔고 서인영은 "이상하다. 여기서 딱 갈린다. 얘랑 나랑 안 맞는다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그러면서 서인영은 "처음부터 인지도가 있었던 게 아니라서 옷으로는 다 발라버리겠다는 생각이 있었다. 그래서 돈을 다 써버렸다"고 100억 탕진의 이유를 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com