신지, '42kg' 건강이상설 후 몸에 변화 생겼다..."8체질 효과, 수족냉증 나아져"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 신지가 건강을 되찾기 위해 운동에 나선 근황을 공개했다.

9일 신지의 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 신지의 일상을 담은 영상이 공개됐다.

최근 건강 관리에 힘쓰고 있는 신지는 강도 높은 PT를 받고 있는 모습을 공개했다. 그는 "어제 PT가 너무 강력했다"며 지친 표정을 지었다.

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이어 "PT 선생님이 욕심을 낸다. 나 선생님한테 칭찬받는 사람이다"라고 말했고, PD가 의외라는 반응을 보이자 "나도 내가 운동에 칭찬받는 걸 좋아할지 몰랐다"고 웃었다.

남편 문원 역시 신지의 운동 열정을 언급했다. 그는 "신지가 운동하는 기합 소리 들어보면 대회 나가는 사람이다"라며 신지의 운동 소리를 직접 흉내 내 웃음을 자아냈다.

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신지도 "선생님 살려주세요를 몇 번 하는지 아냐"며 "PT 선생님들의 특징인 것 같다. 나는 못 하겠는데 꼭 자기네들이 할 수 있다고 한다"고 토로했다.

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신지는 최근 8체질 검사를 받은 뒤 몸에 여러 변화가 생겼다고도 밝혔다. 특히 평소 심했던 수족냉증이 나아졌다고.

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그는 남편과 잠자리에 들기 전 이야기를 나누던 상황을 떠올리며 "남편 발이 너무 차가운 거다. 그래서 '자기야, 이런 느낌이었어?'라고 물었다"고 말했다.

이어 "내가 남편 발을 이렇게 만져주고 있다니까. 너무 차가워서"라며 과거에는 자신이 느끼던 차가운 발의 감각을 이제는 남편에게서 느끼게 됐다고 설명했다.

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최근 신지는 몰라보게 야윈 모습이 공개되면서 건강이상설에 휩싸이기도 했다. 프로필상 키 164cm인 신지의 체중이 42kg대까지 떨어졌다는 사실이 알려지며 팬들의 우려가 이어졌다. 특히 일부 콘텐츠와 SNS를 통해 지나치게 마른 모습이 포착되면서 걱정을 샀다.

이후 신지는 PT 등 운동을 비롯해 건강을 되찾기 위한 관리에 힘쓰고 있다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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shyun@sportschosun.com