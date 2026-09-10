"안에 아무것도 안 입었나?"…아이들 소연, 재킷 훌렁 '역대급 노브라' 파격 자태

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 아이들 소연이 과감한 화보 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

소연은 9일 자신의 SNS에 "See you tomorrow at the Coach show"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 패션 브랜드 코치(Coach) 쇼 참석을 앞두고 진행한 촬영 현장의 모습을 공개한 것으로 보인다.

공개된 사진 속 소연은 체크와 스트라이프, 별 패턴이 뒤섞인 독특한 재킷에 무릎 아래로 내려오는 스커트를 매치해 자유분방하면서도 빈티지한 분위기를 연출했다. 헝클어진 듯 풍성한 웨이브 헤어까지 더해져 평소 무대 위 카리스마와는 또 다른 매력을 드러냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 재킷 안쪽 스타일링이었다. 소연은 별도의 이너웨어가 거의 보이지 않을 정도로 깊게 열린 재킷을 소화하며 과감하게 상체 라인을 드러냈다. 브라톱 없이 재킷만 걸친 듯한 파격적인 연출과 목걸이, 강렬한 메이크업이 어우러지면서 한층 대담한 분위기를 완성했다.

또 다른 사진에서는 낡은 콘크리트 바닥에 앉아 분필을 들고 그림을 그리는가 하면, 각종 빈티지 소품을 가득 실은 픽업트럭 위에 올라 포즈를 취했다. 화려한 스튜디오 대신 거칠고 자유로운 공간을 배경으로 한 연출이 소연 특유의 개성을 더욱 부각시켰다.

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게시물 공개 후 해외 팬들 역시 "PRETTY", "WOW" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다. 공개 약 10시간 만에 '좋아요' 수도 9만 개를 넘어서며 관심을 모았다.

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한편 코치 글로벌 앰버서더로 활동 중인 소연은 뉴욕패션위크에서 열리는 코치 쇼 참석을 앞두고 있다. 지난 7일에는 첫 솔로 정규앨범 '끝내주는 인생'을 발매, 5년 2개월 만에 솔로 가수로 컴백해 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'로 활동을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com