유재석, '유퀴즈'서 밝힌 피눈물 20년 금연사 "냄새 역해지기까지 10년 걸려"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 유재석이 과거 주윤발을 보고 담배를 배우게 된 사연부터 수차례 금연에 실패한 경험까지 솔직하게 털어놨다. 어느덧 금연 20년 차에 접어든 그의 남다른 금연사가 눈길을 끌었다.

9일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 알코올 중독을 극복하기 위해 9년간 노력해 온 간담췌외과 의사 이준서가 출연했다.

이날 이준서는 애주가와 알코올 의존을 구분하는 기준을 설명하며 술이 없을 때 느끼는 괴로움과 의존성에 대해 이야기했다.

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이를 듣던 유재석은 "술 외에도 그런 것 같다. 없으면 못 견디는 건 중독"이라며 자신의 과거 흡연 경험을 떠올렸다.

유재석은 "저도 예전에 흡연했다가 끊은 지 20년이 됐다"며 "담배 끊을 때 무지하게 시도해봤다. '하루에 5개 피우자'고 했는데 이게 잘 안 된다. 어렵다"고 밝혔다.

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담배를 조금씩 줄이는 방식으로 여러 차례 금연을 시도했지만 뜻대로 되지 않았다는 것. 결국 유재석은 "담배를 끊은 건 '끊자' 하고 끊었다"며 "술과 정도의 차이가 있겠지만 조금씩 줄여가는 게 확률적으로 쉽지 않다"고 자신의 경험을 전했다.

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금연 초기 담배에 대한 미련이 남아있었다는 고백도 이어졌다. 유재석은 "담배 끊은 지 얼마 안 됐을 때는 피우는 사람들을 보면 '저때가 좋지'라고 생각했다"면서도 "5년, 10년이 넘으니까 아무 생각도 안 들고 오히려 냄새도 싫어졌다"고 말했다.

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공교롭게도 이날 유재석은 배우 이정은과의 대화에서도 과거 흡연 이야기를 꺼냈다.

이정은이 자신의 롤모델로 홍콩 배우 주윤발을 꼽으며 고등학교 3학년 시절 영화 '영웅본색'에 푹 빠졌다고 밝히자, 유재석 역시 "윤발이 형님이 우리에게 영향을 많이 줬다"고 공감했다.

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그러더니 유재석은 뜻밖의 고백을 꺼냈다. 그는 "저한테는 담배를 가르쳐줬다"며 "윤발이 형을 보고 다른 걸 배워야 하는데"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

1980~90년대 국내에서도 큰 인기를 끈 '영웅본색' 속 주윤발의 담배를 문 모습은 그의 트레이드마크처럼 강렬한 인상을 남겼다. 유재석 역시 당시 영화 속 주윤발의 모습에 영향을 받아 흡연을 시작했던 기억을 떠올렸다.

olzllovely@sportschosun.com