황정음, '하이킥' 시절 미친 수입...6개월만에 40억 "자고 일어나면 광고"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황정음이 과거 'CF 퀸'으로 전성기를 누렸던 시절을 떠올렸다.

9일 황정음의 유튜브 채널에는 줄리엔강과 함께 운동부터 먹방까지 다양한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 과거 MBC '지붕 뚫고 하이킥' 촬영 당시를 떠올리며 "옛날에 '하이킥' 촬영하다가 라면 CF 찍으러 가고 그랬던 거 생각난다"고 말했다.

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이에 줄리엔강은 "'하이킥' 볼 때 TV에서 우리가 먹는 걸 보고 따라 먹었다. '나도 라면 먹고 싶다' 하는 거다. 그래서 광고가 너무 잘 들어왔다"고 당시 '하이킥'의 인기를 언급했다.

한때 수많은 광고를 섭렵하며 'CF 퀸'으로 불렸던 황정음은 "진짜 광고를 자고 일어나면 찍고 그랬다"며 전성기 시절을 회상했다.

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당시 황정음은 6개월 매출 40억 원대, 3개월간 23억 원의 수익을 올린 것으로 알려지며 화제를 모으기도 했다. 줄리엔강은 "광고는 거의 다 황정음이 찍었다"고 감탄했다.

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그러자 줄리엔강은 "나도 광고 하나 찍었다. 로봇 청소기"라며 자신의 광고 이력을 뿌듯하게 자랑해 웃음을 자아냈다.

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황정음은 당시를 떠올리며 "그땐 매일매일이 너무 축복 같고 감사했던 것 같다. 그 생각하면 지금도 되게 기분이 좋다"고 말했다.

shyun@sportschosun.com