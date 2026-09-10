"장우혁 폭행 갑질 폭로, 명예훼손 아냐"…항소심 첫 공판, 무죄 판결 뒤집을까

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 H.O.T 장우혁은 자신의 결백을 입증할 수 있을까.

10일 서울 서부지법 제2-1형사부(항소) 심리로 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의를 받는 A씨에 대한 항소심 첫 공판이 열린다.

A씨는 2022년 장우혁으로부터 욕설과 폭행을 당했다는 내용의 글을 온라인에 게재, 허위사실로 장우혁의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.

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당시 A씨는 2014년 중국 출장에서 택시로 이동하던 중 장우혁이 가죽 장갑을 낀 손으로 자신의 머리를 때리고, 식당에 도착한 뒤에도 윽박지르며 설교를 했다고 주장했다. 또 2019년에도 KBS 방송국에서 인이어 마이크를 채워주다가 욕설을 들었다고도 했다. A씨는 퇴사 당시 폭언과 폭행에 대해 언급했으나 장우혁이 오히려 자신을 탓하고 새로 온 직원들 앞에서 모함까지 했다고 덧붙였다.

A씨 외에 연습생 B씨, 전 직원 C씨 등의 폭로가 이어졌지만 장우혁은 이들의 주장은 모두 사실이 아니라며 A씨를 고소했다. 또 방송국에서 폭행을 당한 건 A씨가 아닌 장우혁 본인이라고 맞섰다.

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검찰은 A씨가 중국 출장 사건은 사실로 봤지만, 방송국 폭행 사건은 허위라고 판단해 A씨를 기소했다. 그러나 1심 재판부는 장우혁의 주장에 신빙성이 부족하고 증인들의 주장이 일치하지 않는다며 A씨에게 무죄를 선고했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com