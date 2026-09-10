"김신영 어디 갔나" '나혼산' 단체사진에 없더니..휴식설 부인 "다음 주에 만나요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김신영이 MBC '나 혼자 산다' 녹화 불참을 두고 불거진 휴식설에 직접 입장을 밝혔다.

김신영은 10일 자신의 SNS에 관련 기사를 공유한 뒤 "아닙니다요. 담주에 어김없이 만나요"라는 글을 남겼다. 최근 '나 혼자 산다' 공식 계정에 공개된 단체사진에서 자신의 모습이 빠지면서 제기된 프로그램 휴식설을 직접 부인한 것이다.

앞서 지난 9일 '나 혼자 산다' 공식 SNS에는 "다른 듯 비슷한 우리"라는 글과 함께 무지개 회원들의 모습이 담긴 사진이 올라왔다. 사진에는 전현무, 코드 쿤스트, 던, 김대호, 류혜영, 기안84 등이 함께했지만, 최근 무지개 회원으로 합류한 김신영은 모습을 보이지 않았다.

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이에 일각에서는 김신영이 최근 라디오 진행을 쉬기로 한 데 이어 '나 혼자 산다'에서도 잠시 자리를 비우는 것 아니냐는 추측이 나왔다.

하지만 김신영은 직접 "아닙니다요"라고 선을 그으며 다음 주 방송에서 만날 것을 예고했다.

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한편 김신영은 지난달 31일 14년간 진행해온 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서 9월 1일부터 약 3개월간 자리를 비운다고 밝혔다. 당시 그는 잠시 재충전의 시간을 갖겠다는 취지로 휴식 계획을 전한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com