클유아, 18일 선공개 싱글 발매…역대급 프로모션

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈유어아이즈(이하 클유아)가 역대급 컴백 프로모션에 돌입했다.

소속사 언코어는 9일 오후 8시 공식 계정에 클유아 미니 4집 '256th 노트' 프로모션 스케줄러를 공개했다.

공개된 스케줄러는 피아노, 트럼펫, 하프 등 다양한 악기와 재즈 밴드, 극장, 클래식 자동차 등의 일러스트가 곳곳에 배치돼 시선을 끈다. 특히 커밍순 포스터에 이어 이번 스케줄러까지 전반을 관통하는 재즈 무드가 이어지며, 새 앨범에서 클유아가 선보일 음악과 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.

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클유아는 10일 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 11일 트랙리스트, 13일 하이라이트 메들리를 차례대로 공개한다. 이어 14일과 15일 콘셉트 포토. 17일 선공개곡 뮤직비디오 티저, 18일 선공개 싱글과 뮤직비디오를 오픈한다. 또 21일 콘셉트 포토, 22일 '아이즈 포스터(EYES Poster)', 23일 '인터루드 필름 : 아이(Interlude film : EYES)', 26일 콘셉트 포토가 차례로 공개된다. 28일과 29일에는 각각 뮤직비디오 티저가 베일을 벗고, 20일, 27일에는 또 다른 콘텐츠가 있을 것으로 예상돼 궁금증을 더한다. 마지막으로 앨범 발매 당일인 30일 오후 8시에는 온·오프라인 컴백 라이브를 진행하며 팬들과 만난다.

앞서 공개된 컴백 트레일러는 '돌아옴'을 핵심 메시지로 내세워 상실과 방황을 지나 다시 자신을 일으켜 세우고 집으로 돌아오는 여정을 상징적으로 그려냈다. 여러 음악적 시도와 성장을 거쳐 데뷔 당시 보여준 순수하고 서정적인 감성과 음악적 본질을 다시 마주한다는 새 앨범의 방향성과 맞닿아 있다.

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여기에 재즈 무드를 내세운 스케줄러가 공개되면서 클유아의 음악적 변화에도 관심이 쏠렸다. 데뷔곡 '내 안의 모든 시와 소설은'을 시작으로 자신들만의 음악적 스펙트럼을 넓혀온 이들이 선보일 새로운 음악 세계에 관심이 쏠린다.

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'256th 노트'는 11일 오후 2시 예약 판매를 시작하며, 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com