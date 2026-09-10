'사기 구속' 장윤정母, 오늘(10일) 선고…"수십년째 절연한 딸 이름 팔아"

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[스포츠조선 백지은 기자] 사기 혐의로 구속기소된 가수 장윤정의 모친 육 모씨에 대한 선고 공판이 열린다.

10일 서울동부지법은 육씨에 대한 선고 공판을 연다.

육씨는 2024~2025년 '투자하면 돈을 벌 수 있다'고 지인을 속여 세 차례에 걸쳐 3100만원을 받은 뒤 약속한 수익금을 돌려주지 않은 혐의를 받는다. 특히 육씨는 이미 수십년째 연을 끊은 딸 장윤정과 화해한 것처럼 꾸며낸 메시지 등을 범죄 행위에 이용한 것으로 알려져 충격을 더했다.

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경찰은 육씨의 휴대전화 사용내역과 신용카드 이용 기록 등 생활 흔적이 확인되지 않아 소재를 특정하는데 한동안 어려움을 겪었으나 7월 육씨를 찾아내 구속 송치했다.

검찰은 육씨가 동종 전과가 있음에도 범행을 저질렀고, 피해금액이 적지 않으며 피해가 회복되지도 않았다며 징역 1년 6개월을 구형했다.

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육씨는 2015년부터 2017년까지 지인에게 수차례에 걸쳐 총 4억 1500만원을 빌린 뒤 변제하지 않은 혐의로 실형을 선고받았던 바 있다.

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육씨는 자신의 혐의를 모두 인정하면서도 잘못을 깊이 반성하고 가로챈 자금을 대부분 생활비로 사용했다며 선처를 호소했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com