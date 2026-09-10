[SC리뷰] 변요한vs노재원, 욕망과 배신의 판… '타짜: 벨제붑의 노래' , 끝까지 빠져든다(종합)

영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 포스터. 사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 욕망과 열등감으로 엇갈린 두 남자가 마침내 마지막 승부를 펼친다. 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 올 추석 극장가에서 20년간 이어진 '타짜' 시리즈의 대미를 장식한다.

'타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4')가 9일 진행된 언론시사회를 통해 첫선을 보였다. '타짜4'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화로, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다.

영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

학창 시절부터 절친했던 장태영과 박태영은 온라인 카지노 사업으로 함께 성공을 거둔다. 그러나 사업이 커질수록 장태영에게만 쏠리는 관심에 박태영의 질투가 깊어지고, 결국 두 사람의 우정은 배신으로 뒤틀린다. 베트남에서 모든 것을 잃은 장태영은 전설의 타짜 곽동욱에게 포커를 사사하며 복수를 준비한다. 일본 야쿠자 조직을 등에 업은 가네코가 거액의 글로벌 도박판을 만들면서 장태영과 박태영은 다시 같은 판에 올라선다.

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'타짜4'는 박진감 넘치는 홀덤 플레이를 스크린에 생생하게 담아냈다. 플랍과 턴, 리버 등 카드가 공개될 때마다 판세가 뒤바뀌는 게임의 특성을 인물들의 치열한 심리전과 맞물려 풀어냈다. 홀덤에 익숙하지 않은 관객들도 각 판의 흐름과 승패를 쉽게 따라갈 수 있도록 구성했다.

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'스틸. 사진 제공=CJ ENM

영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

영화 '타짜; 벨제붑의 노래' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

변요한과 노재원의 연기 호흡도 인상적이다. 두 사람은 실제 오랜 친구를 보는 듯한 자연스러운 케미를 만들어내면서도, 그 이면에 자리한 뒤틀린 감정까지 고스란히 보여준다. 먼저 변요한은 친구의 배신으로 모든 것을 잃은 뒤 복수를 위해 다시 도박판에 뛰어드는 장태영 역을 맡았다. 특유의 거침없는 에너지와 카리스마를 앞세워 밑바닥까지 추락한 남자가 다시 승부사로 일어서는 과정을 설득력 있게 그려낸다.

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노재원은 성공을 눈앞에 두고 욕망과 질투에 휩싸이는 박태영으로 분했다. 친구를 향한 열등감이 배신으로 번지는 과정부터 서서히 서늘한 본색을 드러내기까지, 복잡하게 얽힌 인물의 내면을 섬세하게 표현한다. 변요한과는 또 다른 결의 연기를 선보이며 두 사람 사이에 흐르는 미묘한 감정선까지 놓치지 않고 영리하게 풀어낸다.

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글로벌판답게 캐스팅 스케일도 남다르다. 미요시 아야카, 이하라 츠요시, 홍 다오 등 해외 배우들이 개성 강한 캐릭터를 자신만의 색으로 소화하며 극을 풍성하게 채운다. 여기에 배우로 변신한 가수 스윙스(문지훈)의 존재감도 빼놓을 수 없다. 무대를 넘어 스크린으로 활동 영역을 넓힌 그는 짧지만 확실한 인상을 남기며 신스틸러로서 역할을 톡톡히 해낸다.

영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

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최국희 감독은 기존 시리즈의 정체성을 이어가면서도 새로운 변주를 더했다. 도박이라는 소재에만 머무르지 않고 장태영과 박태영의 관계를 중심에 두고, 우정에서 질투와 배신으로 치닫는 두 사람의 감정을 현실감 있게 담아냈다. 1편부터 3편까지 추석 극장가에서 꾸준히 관객들의 사랑을 받아온 '타짜' 시리즈가 4편에서도 흥행 흐름을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편 '타짜4'는 오는 23일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com