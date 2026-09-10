노재원 '광기'→권은비 '돌직구'…또 도파민 폭주하는 '직장인들3'

사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] '직장인들' 시즌3가 노재원과 권은비를 앞세워 금요일 퇴근길 공략에 나선다.

쿠팡플레이 시리즈 '직장인들' 시즌3는 이번 주부터 공개일을 매주 금요일 오후 5시로 변경한다.

'직장인들' 시즌3는 DY기획 직원들이 오피스 안팎을 넘나들며 펼치는 이야기를 담은 오피스 시트콤이다.

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오는 금요일 공개되는 3화에는 배우 노재원과 가수 권은비가 출연한다. 공개된 예고편에서 노재원은 DY기획 대학생 서포터즈로 등장해 시작부터 범상치 않은 모습을 보인다.

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백현진 부장의 개인 동호회 공연까지 따라가는가 하면, DY기획 굿즈를 종류별로 수집한 '열혈 덕후'의 면모를 드러낸다. 그러나 수상한 낌새를 감지한 직원들의 추궁이 이어지자 돌연 급발진하고, 여기에 김원훈 주임의 반격까지 더해지면서 사무실은 순식간에 아수라장이 된다.

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이어 '서머퀸' 권은비가 클라이언트로 DY기획을 찾는다. 직원들은 권은비를 향한 팬심을 감추지 못하지만, 분위기는 DY기획의 엉뚱한 컨설팅이 시작되면서 반전된다.

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권은비가 컨설팅 내용에 조목조목 반박하자 노재원은 다시 한번 폭주한다. 여기에 권은비가 예상치 못한 한마디를 던지면서 현장의 직원들이 일제히 '웃참'에 실패한다.

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노재원과 권은비의 예측 불가 애드리브가 담길 '직장인들' 시즌3 3화는 오는 금요일 오후 5시 쿠팡플레이에서 공개된다. 이번 주부터 매주 금요일 오후 5시에 공개되며, 쿠팡 와우회원뿐만 아니라 일반회원도 무료로 시청할 수 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com