로또 1등인데 왜 출근해?…이준혁, 13억이 바꾼 직장생활 시작('로또 1등')

사진제공=티빙

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[스포츠조선 정빛 기자] 로또 1등에 당첨돼도 회사는 간다. '로또 1등도 출근합니다'가 13억 원의 당첨금을 품고도 사직서 대신 출근을 택한 직장인의 이야기로 현실 밀착형 오피스물에 도전한다.

티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'가 10일 첫 공개된다.

동명 인기 웹소설을 원작으로 한 '로또 1등도 출근합니다'는 위아래로 치이며 하루하루를 버티던 팀장 공은태(이준혁)가 로또 1등에 당첨된 뒤, 당첨금 13억 원을 품고 이전과 다른 마음가짐으로 출근하면서 벌어지는 이야기를 그린 K-직장인 오피스 드라마다.

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인생을 단숨에 바꾸기에는 애매하지만 직장생활을 바라보는 시선은 바꾸기에 충분한 13억 원. 돈이 생긴 뒤에야 비로소 일과 주변 사람들이 눈에 들어오기 시작한 공은태의 변화를 통해 현실적인 직장인의 삶을 풀어낸다.

무엇보다 누구나 한 번쯤 상상해봤을 '로또 당첨'이라는 판타지를 현실적인 직장생활에 녹여낸 점이 차별점이다.

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윤영빈 감독은 "그 어렵다는 평범한 삶을 살기 위해 최선을 다해 살아온 인물이 로또 당첨이라는 거대한 사건마저도 '일상의 평범성'에 녹여내는 과정이 설득력 있었다"며 "가장 리얼한 오피스물을 만드는 게 목표였다. 보통의 창작물이 리얼한 이야기를 판타지로 풀어낸다면, 이 작품은 판타지의 이야기를 리얼하게 풀어내려고 노력했다"고 밝혔다.

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특히 '로또 당첨자' 자체보다 그로 인해 달라지는 회사와 사람들의 관계에 초점을 맞춘다. 윤 감독은 "로또에 당첨된 후 생각이 달라지고, 그로 인해 행동이 달라지며 사람들에게 영향을 미친다. 그리고 그 영향으로 사건이 일어난다"며 "결국 각자에게 주어진 일을 잘 해내려고 하는 사람들 사이에서 벌어지는 사건이 이야기의 주를 이룬다"고 설명했다.

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윤 감독이 바라본 '로또 1등도 출근합니다'는 '열심히 살아온 사람에 대한 헌사'이기도 하다. 윤 감독은 "현실의 삶에서는 훌륭함이 성공을 담보하지도, 최선을 다한 사람에게 적절한 보상이 주어지지도 않는다. 판타지에서라도 열심히 살아온 사람에게 선물이 주어지면 좋겠다고 생각했다"고 말했다.

공은태의 변화가 직장 동료들에게 일으키는 나비효과도 주요 관전 포인트다. 자신보다 어린 공은태가 먼저 승진하면서 열등감에 시달리는 양준호(서현우), 묵묵히 회사를 다녔지만 어느 순간 무능한 팀장이 돼버린 정선혁(오대환)이 공은태와 얽힌다.

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윤 감독은 이준혁에 대해 "공은태가 표현해야 하는 외로움, 환희, 분노, 자성 등의 감정을 대입했을 때 이보다 어울리는 사람이 없다고 생각했다"고 말했다. 서현우에 대해서는 "가장 같이 작업해 보고 싶었던 배우였다. 매 신을 전투라고 생각한다면, 이 장수가 나가면 무조건 이긴다는 확신을 주는 무패의 장수 같은 존재였다"고 평가했다.

이어 오대환에 대해서는 "두 번째 작업이었다. 살아있는 연기를 하는 사람"이라며 "큰 사건을 일으키고 감정적인 반응도 다양한 정선혁은 당연히 오대환 배우가 해야 한다고 생각했다"고 전했다.

여기에 이현균, 옥자연, 홍진기, 하율리, 백예인, 박보경이 합류해 직장 내 다양한 인간 군상을 그린다.

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이현균은 실적과 성과를 우선하는 홍성 인터내셔널 영업부 차장 장경철을, 옥자연은 회사 내부 사정에 밝은 법무팀장이자 공은태의 입사 동기 진해주를 연기한다.

공은태가 이끄는 영업 5팀에는 홍진기, 하율리, 백예인이 포진한다. 홍진기는 열정은 넘치지만 경험 부족으로 시행착오를 겪는 사원 박기태, 하율리는 칭찬에 들뜨면서도 불안정한 미래를 걱정하는 계약직 사원 이지혜를 맡는다. 백예인은 뛰어난 업무 능력을 갖췄지만 여러 소문과 함께 영업 5팀에 합류하는 장향은으로 등장한다. 박보경은 영업부의 중심을 잡는 부장 박현숙을 연기한다.

윤 감독은 "박기태는 인정욕구, 이지혜는 불안함, 장향은은 외로움이라는 정서를 설정했다. 진해주는 따뜻함을 안고 있다"며 "이들의 정서를 공은태가 어떻게 맞닥뜨리고 품어내는지 그 과정을 보는 재미가 있을 것"이라고 귀띔했다.

이어 "글을 잘 쓰고 연출하는 것만큼 중요한 게 캐스팅이라고 생각했다"며 "이현균, 박보경 배우는 더 이상 설명이 필요 없을 만큼 연기로 정평이 나 있는 분들이다. 이런 분들과 같이 작업할 수 있어 영광이었다"고 덧붙였다.

'로또 1등도 출근합니다'는 10일부터 매주 목요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개된다. tvN에서는 14일 오후 9시 첫 방송되며, 매주 월·화요일 오후 9시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com