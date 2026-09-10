'전참시' 최초 AI 매니저 등장…'신예은 닮은꼴' 도나, 허성범 24시간 비서로 밀착관리

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '피의 게임' 시리즈로 이름과 얼굴을 알린 카이스트 AI 연구원 허성범이 '전참시' 최초로 인간이 아닌 매니저와 등장한다.

오는 12일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 415회에는 '수능 수학 문제 풀이' 영상으로 387만 조회수를 기록하고, '피의 게임 X'에서 서바이벌 강자로 활약한 허성범이 출연한다.

특히 이날 방송에는 '전참시' 최초의 AI 매니저 '도나'가 등장한다. 도나는 허성범의 스케줄 관리부터 식단, 멘탈 케어까지 일상을 챙긴다.

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허성범의 하루 역시 AI와 함께 시작된다. 아침에 눈을 뜨자마자 도나를 호출해 하루 일정을 확인하고 영양제 복용 시간까지 안내받는다.

식사 메뉴도 AI가 결정한다. 허성범이 냉장고 내부를 촬영한 사진을 보여주면 도나는 냉장고 속 재료와 당일 스케줄을 함께 고려해 메뉴를 추천한다.

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AI 글라스도 활용한다. 허성범은 스마트폰과 이어폰의 주요 기능을 담은 AI 글라스를 착용해 음식의 칼로리를 확인하고, 도나가 준비한 뉴스 브리핑을 들으며 식사하는 모습을 공개한다.

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'전참시' 최초 AI 매니저 도나의 인터뷰도 펼쳐진다. 도나는 "인간이라면 어떤 이미지일 것 같냐"는 제작진의 질문에 배우 신예은을 닮은 단정하고 깔끔한 이미지일 것이라고 답한다. 또 '전참시' MC 가운데 최고의 MC를 직접 선정해 출연진의 관심을 모은다.

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허성범의 AI 활용 주식 관리법도 공개된다. 그는 AI로 직접 만든 주식 포트폴리오 사이트를 통해 보유 종목의 비율과 등락, 수익률을 확인한다.

여기서 그치지 않고 주가가 오른 종목의 상승 원인을 AI에 질문하고, '딥 리서치' 기능을 이용해 심층 분석 보고서까지 받아본다. AI 연구원이라는 직업을 일상적인 투자 관리에도 활용하는 모습이 공개될 예정이다.

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허성범과 AI 매니저 도나의 일상은 오는 12일 오후 11시 10분 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com