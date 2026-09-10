이진호, 상습도박 8억7000만원에 결국..징역형 집행유예 확정

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 정유나 기자] 상습도박과 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호 씨의 징역형 집행유예 판결이 확정됐다.

이진호는 지난 1일 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았다. 이후 이진호 씨와 검찰 모두 정해진 기간 내 항소장을 제출하지 않으면서 1심 판결이 그대로 확정됐다.

이진호는 2023년 5월부터 약 1년여간 불법 도박을 이어가며 8억7000만 원 상당을 베팅한 혐의로 기소됐다. 여기에 지난해 9월 음주운전을 한 혐의도 함께 적용됐다.

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앞서 지난달 열린 결심공판에서 이진호는 자신의 잘못을 언급하며 반성의 뜻을 나타냈다. 그는 범죄를 저지른 뒤 마음 편하게 지낸 적이 없었다는 취지로 말하며, 앞으로는 다시는 범죄를 저지르지 않고 후회할 일 없이 살아가고 싶다는 뜻을 밝혔다.

재판부는 이진호에게 실형을 선고하면서도 집행유예를 함께 명령했으며, 양측이 항소하지 않으면서 해당 판결은 최종 확정됐다.

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jyn2011@sportschosun.com