[공식] '타짜4', 추석 연휴 극장가 달군다…변요한·노재원→문지훈, 무대인사 출격

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 변요한, 노재원, 최국희 감독, 임세미, 문지훈, 김민호(왼쪽부터) 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 무대인사 일정을 확정했다.

'타짜: 벨제붑의 노래' 개봉 2주 전 입소문 무대인사는 9월 12일(토)에 진행된다. 이날은 변요한, 노재원, 김민호, 최국희 감독이 참석해 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, CGV 용산아이파크몰, CGV 여의도, CGV 영등포 타임스퀘어에서 관객들과 첫 만남을 가진다.

개봉 전주 주말 무대인사인 9월 19일(토)에는 변요한, 노재원, 김민호, 문지훈, 최국희 감독이 CGV 용산아이파크몰, 롯데시네마 용산, CGV 영등포 타임스퀘어, 롯데시네마 영등포, 메가박스 상암월드컵경기장을 찾는다. 다음 날인 20일(일)에는 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈, 최국희 감독이 참석해 CGV 천호, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, 롯데시네마 건대입구, CGV 왕십리를 방문해 사전 입소문에 불씨를 키운다. 개봉 전부터 팀 타짜가 한데 모여 관객을 직접 만나는 만큼 극장에서 관객들의 반응이 휘몰아칠 예정이다.

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본격적인 무대인사는 9월 23일(수)부터 이어진다. 개봉일인 이날 '타짜: 벨제붑의 노래'의 숨은 공신 윤경호가 합류해 변요한, 노재원, 윤경호, 김민호, 문지훈, 최국희 감독이 CGV 용산아이파크몰, 메가박스 코엑스, 롯데시네마 월드타워에서 무대인사를 진행한다. 추석 연휴가 시작되는 9월 24일(목)에는 변요한, 노재원, 김민호, 문지훈, 최국희 감독이 롯데시네마 김포공항, 메가박스 목동, CGV 영등포 타임스퀘어, 롯데시네마 영등포, CGV 용산아이파크몰을 찾는다. 다음 날인 25일(금)에는 임세미도 힘을 보태 CGV 용산아이파크몰, CGV 왕십리, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, CGV 압구정을 방문한다. 9월 26일(토)에는 변요한, 노재원, 김민호, 임세미, 문지훈이 메가박스 상암월드컵경기장, 롯데시네마 홍대입구, CGV 홍대, 메가박스 홍대, CGV 영등포 타임스퀘어를 찾고 27일(일)에는 CGV 영등포 타임스퀘어, CGV 여의도, CGV 용산아이파크몰, 메가박스 코엑스, 롯데시네마 월드타워를 방문할 예정이다.

개봉 2주차에도 팀 타짜의 대장정은 계속된다. 10월 3일(토)에는 변요한, 노재원, 문지훈, 최국희 감독이 메가박스 송도, CGV 인천, 롯데시네마 부평역사, CGV 소풍, CGV 부천, 롯데시네마 부천에서 관객들을 만난다. 10월 4일(일)과 5일(월) 양일간 변요한, 노재원, 문지훈에 김민호, 최국희 감독이 함께한다. 4일(일)에는 CGV 왕십리, 롯데시네마 건대입구, 메가박스 구의이스트폴, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, CGV 압구정에서 무대인사가 진행된다. 5일(월)에는 메가박스 수원스타필드, 롯데시네마 수원, 메가박스 수원AK플라자, 롯데시네마 수지, CGV 광교, CGV 신세계경기에서 무대인사가 열린다.

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개봉 3주차인 10월 9일(금)에는 변요한, 노재원, 문지훈, 최국희 감독이 참석하고 10일(토)과 11일(일)에는 김민호, 임세미가 합류해 무대인사가 이어진다. 9일(금)에는 메가박스 목동, CGV 영등포 타임스퀘어, 롯데시네마 영등포, CGV 여의도, CGV 용산아이파크몰에서, 10일(토)에는 CGV 용산아이파크몰, CGV 왕십리, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스, CGV 압구정에서, 11일(일)에는 CGV 영등포 타임스퀘어, CGV 왕십리, 롯데시네마 월드타워, 메가박스 코엑스에서 무대인사가 진행된다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com