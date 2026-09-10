'35세' 이창섭, 탈모약 복용 솔직 고백 "유선 조직 발달...가슴 나오는 부작용" ('끼리끼리')

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 비투비 멤버 이창섭(35)이 탈모약 복용 사실과 뜻밖의 부작용을 고백했다.

지난 9일 방송된 KBS Joy '끼리끼리'에서는 본 쇼도시마 섬을 찾은 이창섭, 정진운, 소유의 마지막 여행 이야기가 그려졌다.

이날 오후 10시가 되자 이창섭의 휴대전화 알람이 울렸다. 이를 확인한 이창섭은 "탈모약 먹어라"라면서 뜻하지 않게 탈모를 고백했다.

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곧바로 탈모약을 챙겨 먹은 이창섭은 "탈모약은 매일 같은 시간에 먹어야 하는데 똑같은 시간에 먹으려면 오후 10시가 딱 맞은 것 같더라"고 설명했다.

이를 지켜보던 소유는 "머리숱이 많은데 왜 먹냐"라며 의아해했다. 이에 이창섭은 "탈모약을 먹어서 많아진 거다"라면서 "머리숱이 있을 때 먹어야 한다. 탈모약의 효과는 머리카락을 자라게 하는 게 아니라 빠지는 걸 방지하는 것"이라며 자기 생각을 밝혔다. 이에 소유는 "나도 진짜 많이 빠진다"라면서 "나도 탈모약 먹어야겠다"라고 관심을 보였다.

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그러나 이창섭은 남성 탈모약의 부작용에 대해서도 언급했다. 그는 "남자한테 부작용은 여유증이 생긴다"라며 "유선조직이 발달한다. 나도 탈모약을 먹은 뒤로 유선조직이 생겼다"라고 밝혔다.

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이창섭은 "여유증이 생기면 가슴이 유독 도드라지게 튀어나와 보인다"라며 "그래서 남자는 나중에 유선조직을 걷어내는 수술을 해야 한다. 그러면 원래대로 돌아온다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com