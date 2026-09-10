‘즉흥여행 논란’ 전현무, 이번엔 이준과 또 발품여행..“정해진 길 없다” (‘현무로드’)

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[스포츠조선 정유나 기자] '디스이즈 현무로드' 전현무-이준이 '발품'으로 베트남과 일본의 숨은 매력을 찾아 나선 현장이 전격 공개됐다.

MBN '디스이즈 현무로드'가 오는 9월 20일(일) 밤 10시 30분 첫 방송을 확정한 가운데, '여행 메이트' 전현무와 이준의 거침없는 로컬 여행기가 담긴 스틸컷이 대거 공개돼 색다른 여행 예능의 탄생을 예고한다.

'디스이즈 현무로드'는 '정해진 길은 없지만 기준은 있다'는 모토 아래, 현지에서 직접 부딪히며 '레알 로컬'들을 발굴하는 리얼 발품 로드 트립이다. 현지인의 삶과 문화 속으로 직접 뛰어들어 그곳에서만 가능한 경험을 하는 여정을 담는다. 계획대로 움직이는 여행이 아닌, 두 사람의 선택과 우연한 만남이 새로운 코스로 이어지며 '세상에 하나뿐인 여행'을 완성한다.

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이와 관련, 지난 7월 베트남과 일본으로 여행을 다녀온 전현무와 이준의 생생한 스틸컷이 공개돼 시선을 사로잡는다. 먼저 베트남에서는 이국적인 감성에 완전히 동화된 두 사람의 바이브가 느껴진다. 전통 의상을 차려입고 사원을 찾은 두 사람은 시종일관 함박웃음을 짓고, 바나나보트를 타거나 현지 음식을 맛보며 텐션을 폭발시킨다. 특히 현지 어린이들과 국경을 초월해 소통하는가 하면, 베트남 명물인 전통 인력거 '씨클로'를 타고 밤거리를 누비는 모습으로 낭만과 힐링을 선사한다. 일정을 마친 뒤엔 숙소에서 대자로 뻗어, 편안함 그 자체인 두 사람의 여행 온도를 전한다.

일본에서는 더욱 과감한 도전이 이어진다. 두 사람이 다양한 액티비티에 몸을 맡기며 무더위를 날려버리는 가운데, 전현무는 직접 여장을 한 채 '모나리자'를 연상시키는 액자를 완성해 웃음을 자아낸다. 여기에 온천욕을 즐기며 과감하게 상의를 탈의한 치명적(?) 자태까지 공개돼 본방송에 대한 호기심을 끌어올린다.

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제작진은 "전현무와 이준이 베트남과 일본을 여행하는 동안 진짜 자유를 만끽하며 온몸으로 행복해했다. 그 모습이 시청자들에게 고스란히 전달될 것"이라며 "정해진 틀 없이 현지에서 발품을 팔아 일정을 만들어가는 과정에서 자연스럽게 단 하나뿐인 '현무로드'가 완성된다. 두 사람이 낯선 곳에 자신을 던져 현지에 녹아들어가는, 낭만 가득한 여행기를 기대해 달라"고 밝혔다.

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한편 전현무는 최근 MBC '나 혼자 산다'에서 선보인 알마티 즉흥 여행을 두고 제작진의 사전 준비 사실이 알려지며 연출 논란이 불거졌고, 제작진은 일부 사전 준비가 있었음을 인정하고 시청자들에게 사과했다.

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jyn2011@sportschosun.com