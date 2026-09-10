[공식]김영광x채수빈, 넷플릭스서 '스킨십 계약'…'나를 충천해줘', 10월 공개

사진제공=넷플릭스

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[스포츠조선 정빛 기자] 전기 능력자 채수빈이 인공 심장 배터리가 방전된 김영광의 '인간 충전기'가 된다.

넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'가 오는 10월 9일 공개를 확정하고 티저 포스터와 예고편을 공개했다.

동명 웹소설을 원작으로 한 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 남자와 특별한 전기 능력을 지닌 여자가 만나면서 벌어지는 로맨틱 코미디다. '술꾼도시여자들2', '산후조리원' 등을 연출한 박수원 감독이 처음 선보이는 로맨틱 코미디이기도 하다.

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김영광은 인공 심장을 지닌 시크한 재벌 3세이자 TS리조트 전무 백호랑을, 채수빈은 특별한 전기 능력을 가진 드라마 작가 나보배를 연기한다.

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공개된 티저 포스터에는 나란히 선 백호랑과 나보배의 모습이 담겼다. 두 사람이 맞잡은 손에서는 핑크빛 스파크가 피어나고, 머리 위에는 충전 표시가 떠오른다. 백호랑의 심장에도 핑크빛 스위치가 켜진 가운데 '닿으면 충전, 떨어지면 방전, 사랑에 감전!'이라는 문구가 두 사람의 특별한 관계를 예고한다.

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티저 예고편에서는 두 사람이 서로에게 필요한 존재가 되는 과정이 그려진다.

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어린 시절 벼락을 맞은 뒤 전기 능력이 생긴 나보배는 손길만으로 다른 사람을 감전시키는 탓에 철저히 혼자 지내왔다. 반면 백호랑은 인공 심장 배터리 교체 수술과 TS그룹 승계를 앞두고 있다.

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우연히 마주친 두 사람은 뜻하지 않게 입을 맞추고, 나보배는 다른 사람과 달리 백호랑에게 자신의 전기 능력이 통하지 않는다는 사실을 알게 된다. 자신에게 유일하게 감전되지 않는 '인간 고무장갑'을 만난 셈이다. 이에 나보배는 백호랑을 붙잡지만, 영문을 모르는 백호랑은 관심 없다며 선을 긋는다.

그러나 두 사람의 관계는 백호랑의 인공 심장 배터리가 방전되면서 뒤집힌다. 수술 당일 병원에 정전이 발생하면서 위기를 맞은 백호랑은 알 수 없는 이유로 나보배 곁에 있을 때 자신의 인공 심장 배터리가 충전된다는 사실을 알게 된다.

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나보배에게도 백호랑이 필요한 상황이다. 계약 만료를 앞둔 드라마 작가인 그는 감독으로부터 '찐한 으른들의 로맨스'를 써오라는 미션을 받지만, 전기 능력 탓에 제대로 된 연애를 해본 적이 없다.

결국 서로의 필요가 맞아떨어진 두 사람은 특별한 계약을 맺는다. 백호랑은 나보배에게 "재수술 전까지 딱 3개월만 날 충전해 줘요"라며 충전을 위한 '스킨십 계약'을 제안한다. 서로 닿아야만 하는 두 사람이 계약을 넘어 실제 로맨스로 발전할지가 관전 포인트다.

'나를 충전해줘'는 오는 10월 9일 넷플릭스에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com