'캐스터 출격' 전현무X배성재, 중계석 밖까지 턴다…'나고야 갈고야'서 푸는 비하인드

사진제공=SBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배성재와 전현무가 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 중계석 안팎을 누빈다.

SBS는 오는 16일 아시안게임 특집 예능 '나고야 갈고야'를 첫 방송한다.

'나고야 갈고야'는 SBS 대표 스포츠 캐스터 배성재와 예능과 스포츠 중계를 넘나들고 있는 전현무가 함께 아시안게임 현장을 기록하는 프로그램이다. 두 사람이 SBS 예능에서 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음이다.

Advertisement

두 사람은 대한민국 스포츠 레전드들과 함께 아시안게임 72년의 주요 순간을 돌아보는 한편, 현지에서는 중계진의 하루와 메달리스트들의 뒷이야기, 경기장의 열기까지 카메라에 담는다.

특히 배성재와 전현무가 이번 SBS 아시안게임 중계에 직접 캐스터로 나서는 만큼, 생중계 화면 뒤에서 벌어지는 스포츠 중계 현장도 공개될 예정이다. 중계를 준비하는 과정부터 경기 전후 중계진의 모습까지 기존 생중계에서는 볼 수 없었던 장면들이 관전 포인트다.

Advertisement

2부작으로 제작된 SBS '나고야 갈고야'는 오는 16일 오후 10시 50분 첫 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com