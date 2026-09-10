홍현희♥제이쓴 子 준범, 4세에 첫 주식 매수…"테슬라-아우디 찍었다"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 홍현희와 제이쓴의 4살 아들 준범 군이 생애 첫 주식 계좌를 개설하고 직접 주식 매수했다.

지난 9일 유튜브 채널 '깨비증권 마블TV'에는 제이쓴이 아들 준범 군과 함께 주식 계좌를 개설하기 위해 증권사를 찾은 모습이 공개됐다.

이날 제이쓴은 증권사 직원에게 "아이의 첫 주식을 요즘 핫한 종목이 좋냐, 아이가 좋아하는 것이 좋냐"라고 물었다.

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이에 전문가는 아이의 첫 주식으로는 단순히 요즘 인기 있는 종목을 고르기보다, 아이가 관심을 끌 수 있는 기업으로 시작하는 게 주식과 친해질 수 있는 가장 최적의 방법이라고 조언했다. 그러면서 준범 군이 평소 테슬라 사이버트럭을 좋아한다는 사실에 주목한 뒤, "자동차를 사랑하는 아이니까 자동차를 만드는 기업과 함께 기쁨을 함께 나누고 슬픔도 함께 나누고, 주식 떨어지면 슬프지 않냐"라고 말했다. 그러자 제이쓴은 "슬픔을 왜 같이 나누냐"라고 말해 웃음을 안겼다.

이후 제이쓴은 준범 군에게 "제일 좋아하는 게 분명히 자동차라고 했는데 그중에 뭐가 제일 좋냐"라고 묻자, 준범 군은 망설임 없이 아우디와 테슬라를 꼽아 눈길을 끌었다.

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제이쓴은 "두 가지 회사가 정해졌다"라면서 곧바로 준범 군의 계좌를 개설하고 바로 주식 매수에도 나섰다. 특히 첫 주식 매수 과정에는 준범 군이 직접 참여했다. 제이쓴은 "준범이가 체결 눌러라. 네가 사는 거다"라고 했고, 준범 군이 직접 '체결'을 누르면서 4살에 생애 첫 주식 매수에 성공하는 순간이 완성됐다.

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한편 홍현희와 제이쓴은 지난 2018년 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com