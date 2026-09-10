'부친상' 소유, 사고로 父 잃은 다음날 촬영→눈물.."엄마가 일하고 오라고" ('끼리끼리')

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 부친상 다음날 예능 촬영에 임했다며, 참았던 눈물을 터트렸다.

9일 방송된 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에는 일본 쇼도시마 섬을 찾은 이창섭, 정진운, 소유의 모습이 담겼다.

이날 소유는 제작진에게 "사실 제가 제작진에게도 말을 안 했다. 아버지가 촬영 오기 직전에 사고를 당하셨다. 여기 오기 전 날 보내드렸다"라며 촬영 전날 아버지를 떠나보냈다고 밝혔다.

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이어 "엄마가 그래도 일은 일이니까 일을 하고 오라고 했다. 아빠도 그걸 원할 거라고 했다"라며 "애들한테 말을 안 려고 했는데 (첫날 촬영 후) 무슨 일이 있냐고 묻더라. 그래서 말을 했다"라고 덧붙였다.

소유는 "내가 그 말을 하는 게 너무 미안했다. 그랬더니 '억지로 텐션 끌어올리지 마라. 우리가 다 해주겠다'라고 했다. 애들이 계속 실없는 얘기를 하니까 많이 웃었다. 저한테 필요했던 시간이었던 것 같다"라며 이창섭, 정진운에게 재차 고마움을 전했다.

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한편 소유는 지난 7월 25일 부친상을 당했으며 "아버지를 보내드리는 가장 힘든 시간을 보내는 동안 함께 슬퍼해 주시고, 손을 잡아주시고, 말없이 곁을 지켜주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라며 심경을 밝힌 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com