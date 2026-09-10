이지현, '오은영의 금쪽' 출연 후 무너졌다.."子 향한 비난, 생살 뜯겨나가는 느낌"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 쥬얼리 출신 이지현이 채널A '금쪽 같은 내 새끼' 출연 후 아들을 향한 악성 댓글에 "생살을 하나하나 뜯겨 나가는 느낌"이라고 털어놨다.

지난 9일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 이지현이 출연해 아들과 함께 '금쪽 같은 내 새끼'에 출연했던 당시의 심경을 전했다.

이날 이지현은 "아들이 보통 아이들과 많이 달랐다. ADHD 판정을 받고 유치원에서도 힘들었다. 강제 퇴소까지 당했다"라며 "나 또한 아이를 알 수가 없어서 도움이 절실했다"라면서 '금쪽 같은 내새끼'에 출연하게 된 이유를 설명했다.

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이지현은 지난 2022년 ADHD 진단을 받은 아들과 함께 '금쪽 같은 내새끼'에 출연한 바 있다.

당시 이지현은 신중한 고민 끝에 출연을 결정했지만, 방송이 공개된 뒤 예상하지 못한 상황이 벌어졌다. 아들의 과격한 행동들이 방송을 통해 조명되면서 아들을 향한 일부 시청자들의 비난이 이어진 것.

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이지현은 "처음에는 아들의 문제점이 잘 보이지 않았다. 그러다 보니까 제작진에서는 아이의 문제점을 짚어서 고쳐 나가기가 조금 문제가 있다고 했다"며 촬영 과정에서 아이를 자극해 문제를 확인하는 장면도 있었다고 털어놨다. 그는 "방송은 어쩔 수가 없지 않나"라면서 "근데 그런 부분만 또 편집해서 나가다 보니까 너무 생각지도 못한 일이 벌어졌다"고 아들을 향한 악성 댓글로 인해 당시의 당혹스러웠던 심경을 전했다.

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이지현은 "나에 대한 욕은 어릴 때부터 방송해 와서 나쁜 얘기 듣는 게 너무 익숙하다"면서 "그런데 아이에 대한 욕은 정말 참을 수가 없겠더라"고 털어놨다. 이어 "아이한테 내가 너무 죄인이 된 느낌이었다. 지금도 아이한테 너무 미안하다"면서 "아이에 대한 거니까 내가 모르고 있을 수만은 없겠더라. 엄마니까"라며 당시 직접 악성 댓글을 확인했다고 밝혔다

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그는 "댓글을 보는데 정말 생살을 하나하나 뜯겨 나가는 느낌이었다. 심장이 떨어져 나가는 것처럼 아팠다"고 털어놨다.

그럼에도 이지현은 아들이 많이 성장했다고 밝혔다. 이지현은 "아들이 많이 성숙해졌다"라면서 "현재 5학년이다. 속이 깊어졌다. 싸움이 일어나면 오히려 엄마를 진정시킬 줄도 안다"라며 웃었다.

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anjee85@sportschosun.com