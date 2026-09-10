'10억 CEO' 지소연, 송재희♥에 '억대 외제차' 선물.."할부금 갚으려 열일 중" ('원더풀우먼')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 사업가 지소연이 남편 배우 송재희에게 억대 외제차를 선물했다고 밝혔다.

10일 'CTS기독교TV' 채널에는 '원더풀우먼' 지소연 편 영상이 공개됐다.

지소연은 송재희가 평소 차와 오토바이에 큰 관심을 보였다면서 "신혼 때는 오토바이 숍에서 데이트를 하기도 했다. 한 번은 생일 선물로 오토바이를 갖고 싶다며 매일 헬멧을 쓰고 살더라. 벌써 선물을 받은 것처럼 기뻐했다"라고 말했다. 이어 "기뻐하는 모습을 보고 싶어서 처음 오토바이 선물했고 최근에는 드림카를 선물했다. 돈이 많아서 그런 건 아니다"라고 덧붙였다.

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송재희가 원하는 모델의 차량 인도가 취소돼 매물로 나온 사실을 알게 됐고, 이를 구매한 것이라고. 지소연은 "남편이 원한 옵션의 차였다. 차를 사라는 사인이라고 생각했다. 돈은 없지만 믿음으로 질렀다. 신용등급 등 조건이 다 맞아떨어졌다"라고 떠올렸다.

이어 할부금을 갚기 위해 열심히 일하고 있다면서 "대행사가 성장해 일도 많이 하게 됐다. 지금도 열심히 갚고 있다"라며 웃었다.

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한편 지소연은 2017년 송재희와 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 현재 연매출 10억 원 규모의 광고대행사를 운영하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com