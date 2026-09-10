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'10억 CEO' 지소연, 송재희♥에 '억대 외제차' 선물.."할부금 갚으려 열일 중" ('원더풀우먼')

이게은 기자

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입력

'10억 CEO' 지소연, 송재희♥에 '억대 외제차' 선물.."할부금 갚으려 열일 중" ('원더풀우먼')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 사업가 지소연이 남편 배우 송재희에게 억대 외제차를 선물했다고 밝혔다.

10일 'CTS기독교TV' 채널에는 '원더풀우먼' 지소연 편 영상이 공개됐다.

지소연은 송재희가 평소 차와 오토바이에 큰 관심을 보였다면서 "신혼 때는 오토바이 숍에서 데이트를 하기도 했다. 한 번은 생일 선물로 오토바이를 갖고 싶다며 매일 헬멧을 쓰고 살더라. 벌써 선물을 받은 것처럼 기뻐했다"라고 말했다. 이어 "기뻐하는 모습을 보고 싶어서 처음 오토바이 선물했고 최근에는 드림카를 선물했다. 돈이 많아서 그런 건 아니다"라고 덧붙였다.

'10억 CEO' 지소연, 송재희♥에 '억대 외제차' 선물.."할부금 갚으려 열일 중" ('원더풀우먼')

송재희가 원하는 모델의 차량 인도가 취소돼 매물로 나온 사실을 알게 됐고, 이를 구매한 것이라고. 지소연은 "남편이 원한 옵션의 차였다. 차를 사라는 사인이라고 생각했다. 돈은 없지만 믿음으로 질렀다. 신용등급 등 조건이 다 맞아떨어졌다"라고 떠올렸다.

이어 할부금을 갚기 위해 열심히 일하고 있다면서 "대행사가 성장해 일도 많이 하게 됐다. 지금도 열심히 갚고 있다"라며 웃었다.

한편 지소연은 2017년 송재희와 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 현재 연매출 10억 원 규모의 광고대행사를 운영하고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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