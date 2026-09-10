'상습도박·음주운전' 이진호, 항소 없었다…징역형 집행유예 확정[SC이슈]

이진호. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 상습도박과 음주 운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 징역형의 집행유예를 확정받았다.

9일 법조계에 따르면 이진호와 검찰은 항소 기한인 지난 8일까지 법원에 항소장을 제출하지 않았다.

형사 재판에서 1심 판결에 불복할 경우 선고일로부터 7일 이내 항소해야 하는 만큼, 1심 판결은 그대로 확정됐다.

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이진호는 2023년 5월 10일부터 2024년 10월 14일까지 불법 도박사이트를 이용해 664회에 걸쳐 도박한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 도박액은 8억 7000여만 원에 달하는 것으로 조사됐다.

또 도박 혐의로 수사를 받던 지난해 9월 24일 인천에서 주거지인 경기 양평군까지 약 70㎞를 음주 운전한 혐의도 받았다. 당시 혈중알코올농도는 0.12%로 면허 취소 수준이었다.

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검찰은 지난달 열린 결심공판에서 이진호에게 징역 2년을 구형했고, 당시 이진호는 최후진술에서 "잘못을 저지른 후 하루하루 마음 편하게 있었던 적 없이 후회하며 살았다. 다시는 범죄를 저지르지 않겠다"고 말했다.

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이후 수원지법 여주지원 형사1단독(부장판사 안태윤)은 지난 1일 상습도박과 음주 운전 혐의로 불구속 기소된 이진호에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다.

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재판부는 "피고인이 반성하고 있는 점을 고려해 형을 정했다"고 양형 이유를 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com