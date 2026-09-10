'성형 논란' 우서윤 "콤플렉스는 175cm 큰 키..미코 준비하며 장점 됐다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 제70회 미스코리아 진 우서윤이 자신의 콤플렉스를 털어놨다. 그가 꼽은 콤플렉스는 예상 밖에도 '큰 키'였다.

우서윤은 지난 7일 방송된 SBS '모닝와이드'에 아버지인 전 농구선수 우지원과 함께 출연해 미스코리아 진에 오른 소감부터 어린 시절 이야기를 전했다.

이날 우서윤은 미스코리아 진으로 자신의 이름이 호명됐던 순간을 떠올리며 "이름이 불리는 순간에도 실감이 나지 않았다"고 말했다.

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특히 우서윤은 어린 시절부터 남다른 신장 때문에 고민이 많았다고 고백했다. 그는 "미스코리아 대회를 준비하기 전까지만 해도 키가 큰 게 제일 콤플렉스였다"며 "아빠 때문에 내가 이렇게 큰 거라고 말을 많이 했다"고 털어놨다.

193cm에 달하는 우지원 역시 딸의 고민을 알고 있었다. 그는 "누가 물어보면 서윤이 키를 얘기할 수가 없다. 눈치 보느라고"라며 웃었다.

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하지만 미스코리아 도전을 준비하면서 우서윤에게 큰 키는 오히려 자신만의 강점이 됐다. 그는 "대회를 준비하면서 높은 하이힐도 신어보고 큰 키가 아주 장점이라고 생각하게 됐다"며 "그동안 미안했고, 큰 키를 물려줘서 고맙다"고 아버지에게 마음을 전했다.

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이에 우지원은 딸의 말에 "24년 만에 들어본다"며 감격스러운 반응을 보였다. 우지원은 딸이 미스코리아 진으로 호명됐던 당시를 두고도 "전율이 느껴졌다"며 "역전 3점슛을 넣었을 때처럼 소리를 확 질렀다. 옆에 있던 동료들이 깜짝 놀랄 정도였다"고 회상했다.

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부녀의 진솔한 대화와 함께 우서윤이 태어난 직후 우지원이 갓난아기였던 딸을 품에 안고 있는 영상도 공개됐다. 영상을 처음 본 우서윤은 뭉클한 모습을 보였고, 우지원은 "세상에서 처음 만난 날이다. 잊을 수 없는 날"이라며 딸을 바라봤다.

우서윤 역시 "항상 지켜봐 주고 응원해 줘서 포기하지 않고 노력할 수 있었던 것 같다"며 "자랑스러운 딸이 되도록 노력하겠다"고 아버지에게 고마움을 전했다.

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한편 우서윤은 지난 8월 22일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 제70회 미스코리아 선발대회에서 최고 영예인 진을 차지했다. 이후 어린 시절 방송 출연 모습과 현재의 외모가 비교되면서 온라인상에서 성형 의혹이 제기되기도 했다.

2003년생인 우서윤은 미국 터프츠대학교에서 파인아트를 전공하고 있으며, 과거 아버지 우지원과 함께 예능 프로그램에 출연해 얼굴을 알린 바 있다.

tokkig@sportschosun.com