제니, 어깨 기댄 흑인 남사친 누구...다정한 투샷에 쏠린 관심

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[스포츠조선 정안지 기자]블랙핑크 제니가 흑인 남사친과의 다정한 일상을 공개해 시선을 끌었다.

제니는 지난 9일 자신의 SNS를 통해 "the moooon"라는 글과 함께 다양한 일상을 공유했다.

사진 속 제니는 한 흑인 남성과 함께 공연 관람 중이다. 특히 제니는 해당 남성과 나란히 앉아 공연을 즐기는가 하면, 그의 어깨에 살포시 기대는 등 다정한 모습을 연출하고 있어 눈길을 끌었다. 해당 남성은 제니의 개인 전담 사진작가로 알려졌다.

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또한 제니는 그린 컬러의 슬립 드레스를 입고 포즈를 취한 그는 늘씬한 몸매를 드러내며 남다른 분위기를 자아냈다. 달빛 아래 가만히 서 있는 모습은 한 편의 화보를 연상케 했다.

또한 도로 한가운데 서서 양팔을 들어 올린 채 여유로운 시간을 만끽하는 모습도 공개하며 자유분방한 매력을 드러냈다

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화려한 무대 위 모습과는 또 다른 편안하고 자연스러운 일상을 공개한 제니의 모습에 팬들의 관심이 이어졌다.

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한편 제니는 지난달 28일 새 디지털 EP '폴른 엔젤'을 발매하고 바쁜 활동을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com