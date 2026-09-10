유해진, 남우주연상 못 받자 "상 때문에 연기하나"…결국 '백상' 대상 (''유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 유해진이 백상예술대상에서 남우주연상 수상이 불발되자 "상 때문에 연기하나"라고 생각했다고 고백했다. 그러나 이후 대상 수상자로 호명되며 감격의 순간을 맞았다.

10일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 공식 유튜브 채널을 통해 유해진이 출연한 다음 주 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 유해진이 등장하자 "가만있어 보자"라면서 그의 말투를 따라 해 웃음을 자아냈다. 그러자 유해진도 "어디 보자"라면서 받아치며 두 사람의 유쾌한 티키타카를 선보였다.

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유해진은 지난 5월 열린 제62회 백상예술대상에서 영화 '왕과 사는 남자'로 영화 부문 대상을 받았다.

유해진은 "남우주연상 받을 줄 알았는데 내가 안 됐다"라면서 "(혼자 속으로)'상 때문에 연기하나'라고 생각을 했다"라고 말해 웃음을 안겼다. 하지만 예상하지 못했던 대상 수상자로 자신의 이름이 호명되자 유해진은 감격스러웠던 당시를 떠올렸다.

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유해진은 감독님마다 다른 연출 스타일에 대해서도 이야기 했다. 그는 "걸어가는 장면을 디렉팅 할 때 허진호 감독님은 '이 인물은 어떤 마음으로 걸어갈까요?'라고 한다"라면서 "장항준 감독님은 '컷 오케이. 난 좋다. 해봐라'라고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "나는 당황해서 '이게 오케이냐'라고 했었다"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com