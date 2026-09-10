곽튜브, 결혼했는데도 게임 못 끊었다..“잠 줄여서 해야 기분 딱 좋아”

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[스포츠조선 정유나 기자] '전현무계획4' 곽튜브가 결혼 후에도 게임에 대한 남다른 애정을 드러내 웃음을 자아냈다.

11일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 11회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '만능 운동돌' 샤이니 민호가 완주 먹트립 중 오리 주물럭 '1등 맛집'을 발굴한 현장이 펼쳐진다.

이날 세 사람은 공복인 민호를 위해 서둘러 맛집으로 향한다. 이동 중 민호는 "저는 순댓국, 육개장을 좋아한다"고 말하고, 곽튜브는 "식단은 안 하시냐?"며 신기해한다. 민호는 "식단은 안 하고, 하이록스 운동을 엄청 한다"고 '아시아 대회 1등'의 위엄을 드러낸다. 이어 그는 "내년에 월드 챔피언에 나가볼까 한다"며 웃는다. 또한 민호는 "오늘의 메뉴를 맞혀보라"는 질문에 "한식일 것 같다"며 "저는 육류보다 탄수화물을 좋아한다"고 털어놓는다. 그러자 곽튜브는 "내 배가 '탄수배'인데~"라며 대환장 증거물(?)을 오픈해 현장을 뒤집는다.

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잠시 후, 세 사람은 완주 보양식 '오리 주물럭' 맛집에 도착해 본격 먹방에 돌입한다. 전현무는 오리 주물럭을 맛본 뒤 "생강을 참 잘 쓰셨네요"라고 예리하게 말해 맛집 사장님을 놀라게 한다. 또 그는 민호에게 "평소보다 더 먹으면 운동도 더 하냐"고 묻는데, 민호는 "그냥 매일 운동한다. 공연 날도 아침에 운동하고 간다"고 답해 소름을 유발한다.

전현무는 "이해가 안 간다"며 고개를 절레절레 흔들고, 민호는 "운동을 해야 컨디션이 좋다"며 자신만의 루틴을 강조한다.

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곽튜브는 조용히 듣다가, "난 공감한다. 저도 잠을 줄여서 게임을 해야 기분이 딱 좋다"고 호응한다. 하지만 민호는 "결혼하셨잖아요?"라며 대리 걱정하고, 곽튜브는 "그래서 1시간만 한다. 옛날엔 10시간씩 게임했다"고 토로해 모두를 빵 터지게 만든다.

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'자기관리 끝판왕' 민호의 놀라운 먹방과 '오리 주물럭' 맛집의 정체는 11일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 11회에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com