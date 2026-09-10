'별거 중' 김성령 남편, 처제 김성경 유튜브 등장.."아내가 너 제일 싫어해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김성경이 언니 김성령의 남편인 이기수 씨와 만나 유쾌한 대화를 나눴다.

최근 김성경의 유튜브 채널에는 '김성령 남편 깜짝 등장! 처제 김성경에게 던진 거침없는 팩폭에 빵 터진 사연 (feat. 부산 해동 용궁사)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김성경은 부산 해동 용궁사에 이어 백련사를 찾았다. 백련사는 언니인 배우 김성령의 남편인 이기수 씨가 직접 소개해준 곳으로, 김성경은 그곳에서 형부와 반갑게 만났다.

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두 사람은 평소 자주 만나지는 못하지만 대화가 잘 통한다며 남다른 친분을 드러냈다. 제작진이 "언니 김성령씨보다 형부를 자주 보는거 아니냐"고 묻자 김성경은 "비슷한거 같다"고 답해 웃음을 자아냈다.

이어 제작진이 "김성령씨가 두 사람을 싫어한다고"라고 묻자 김성경은 "형부가 '(아내 김성령이)너를 제일 싫어하고 나를 두 번째로 싫어한다'고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김성경의 유튜브 프로그램에 대한 이야기도 나눴다. 김성경이 "형부가 아이디어를 많이 해줬다. 우리 프로그램 고문해야겠다"며 농담을 건넸다.

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이어 제작진이 "형부님이 우리 프로그램 투자자 해주셔야 되겠다"고 하자 이기수 씨는 "오늘 절에 왔으니까 현금 충만할 때 내가…"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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한편 김성령은 부산에서 사업을 하고 있는 남편 이기수 씨는 부산에, 자신은 서울에 살고 있다고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com