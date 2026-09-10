엔씨 '리밋 제로 브레이커스', 글로벌 프론티어 테스트 시작

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엔씨의 서브컬처 신작 '리밋 제로 브레이커스(LIMIT ZERO BREAKERS, 이하 브레이커스)'가 글로벌 이용자를 대상으로 테스트에 들어갔다.

엔씨는 10일부터 14일까지 '브레이커스'의 프론티어 테스트를 진행한다. 이번 테스트는 모바일(AOS·iOS)과 스팀에서 참여할 수 있으며 한국어·일본어·영어·중국어 간체·중국어 번체 등 5개 언어를 지원한다. 음성은 한국어·일본어·영어 가운데 선택할 수 있다.

이번 테스트에서는 이전보다 콘텐츠 규모를 키웠다. 이용자는 메인스토리 3챕터와 스핀오프 스토리 2종을 비롯해 신규 장비 시스템 '프라이멀 기어', 6종의 보스 레이드, 12종의 캐릭터를 경험할 수 있다.

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이전 테스트에서 나온 이용자 의견도 게임에 반영했다. 메인스토리 1·2챕터를 비롯해 전투 시스템, 캐릭터와 배경 아트, UX·UI 등을 개선해 선보인다. 단순히 신규 콘텐츠를 추가하는 데 그치지 않고 기존 플레이 경험을 손보면서 게임의 기본 완성도를 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.

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'브레이커스'는 엔씨가 퍼블리싱하고 빅게임스튜디오가 개발하는 애니메이션 액션 RPG다. 애니메이션을 연상시키는 연출과 스토리, 빠른 전투 액션을 앞세운 작품이다.

이번 테스트는 글로벌 이용자에게 게임의 현재 개발 방향을 직접 확인할 기회를 제공하는 동시에, 출시 전 추가 개선점을 찾는 과정이기도 하다. 엔씨와 빅게임스튜디오는 테스트에서 수집한 이용자 의견을 바탕으로 후속 개발을 이어갈 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com