[인터뷰②] '암살자(들)' 허진호 감독 "정우성 눈물 글썽이며 열연, 이렇게 진심일 줄 몰라"

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 허진호 감독이 영화 '암살자(들)'에 다수의 배우들을 특별출연으로 캐스팅한 이유를 밝혔다.

허진호 감독은 10일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "원래 등장인물이 여러 명 등장하는 걸 좋아하지 않았는데, 이번 영화는 배우들을 보는 맛이 있었다"고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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특히 '암살자(들)'은 박정민, 정우성, 심은경, 박해준 등 다채로운 배우들이 특별출연으로 합류했다. 허 감독은 "기자간담회에서도 말씀드렸지만, 등장인물들이 많이 나오는 걸 좋아하지 않는다. 캐릭터보다 배우 그 자체로 보일 수 있지 않을까 우려됐다. 한 회장 역할은 정우성이 눈물을 글썽이면서 연기하더라. 그 정도로 진심일 줄 몰랐다. 또 영화에서 인물들이 거의 한 번씩 등장하지만, 관객 분들의 기억에 남았으면 했다. 개인적으로 첫 모니터 시사를 했을 땐 '배우 보는 맛이 있네?'라고 스태프들한테 이야기했다. 보시는 분들에 따라 '왜 이렇게 많은 배우들이 나오지?' 싶을 수도 있는데, 전 생각보다 괜찮았던 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

극 중에선 심은경과 박해준이 재일교포로 등장해 일본어가 섞인 한국어를 구사한다. 이에 허 감독은 "심은경이 맡았던 역할은 원래 남자 캐릭터였다. 근데 형사 캐릭터도 그렇고 기자 캐릭터도 다 남성으로 구성돼 있으니까 여성 캐릭터가 등장했으면 했다. 심은경이 또 일본어를 잘하니까, 영화 '신문기자'를 봤는데 연기에 감탄했다. 그때 농담처럼 '심은경이 해주면 좋지 않을까' 했는데 고맙게도 함께 해줬다. 심은경이 여러 강도로 일본어 섞인 대사를 했는데, 그렇게 하면 못 알아듣겠더라. 그 경계가 불분명해서 참고하기가 어려웠다"고 말했다.

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이어 대통령과 영부인 배역의 캐스팅에 대해서도 "너무 지명도 있는 배우가 연기하면 불편할 것 같았다. 박정희 전 대통령 역할은 김승훈이란 배우가 연기했는데, 12년 전 '덕혜옹주' 때도 박정희 전 대통령 역할을 맡았다"고 비화를 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com