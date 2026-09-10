'마약 실형' 돈스파이크, 직접 새 출발 알렸다 "경주 바닷가서 식당 오픈"

[스포츠조선 정유나 기자] 마약 혐의로 실형을 살았던 작곡가 겸 방송인 돈스파이크가 경북 경주에서 요식업으로 새 출발을 한다.
돈스파이크는 10일 자신의 소셜미디어에 근황을 전하며 "오랜만에 인사드린다"고 밝혔다.
그는 "4년 전 제가 저지른 과오를 반성하며 지나온 삶을 되돌아보는 시간을 가졌다"고 털어놨다.
이어 "같은 잘못을 반복하지 않기 위해 남은 인생을 어떻게 살아갈지 다짐하는 귀한 시간이었다"며 그동안의 시간을 돌아봤다.
새로운 터전도 공개했다. 돈스파이크는 "그러던 중 좋은 분들의 도움으로 경주의 아름다운 바닷가, 감포에서 새로운 시작을 준비 중이다"며 "많은 분들의 기대와 성원에 실망시키지 않도록 최선을 다해 노력하겠다"고 전했다.
함께 공개한 영상에는 경주 감포 앞바다의 풍경이 담겼다. 돈스파이크는 앞으로 이 해안가에서 레스토랑을 운영할 계획이다.
앞서 9일에는 'by donspike'라는 문구가 적힌 매장의 전경 사진을 공개해 눈길을 끌기도 했다. 돈스파이크는 "거의 다 왔다. 마지막 몇 가지 손 볼 것만 남았다"라는 글을 남기며 매장 오픈을 앞두고 있음을 암시했다.
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