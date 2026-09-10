[인터뷰③] '암살자(들)' 허진호 감독 "권위적이지 않았던 박해일, 이민호에 좋은 선배이자 형 같았다"

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 허진호 감독이 영화 '암살자(들)'에서 보여준 박해일과 이민호의 선후배 케미에 칭찬을 아끼지 않았다.

허진호 감독은 10일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "박해일이 현장에서 좋은 선배이자 형 역할을 해줬다"며 "후배들의 의견을 경청해 준 덕분에 분위기가 더 편해졌다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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극 중에선 유해진이 형사 캐릭터로, 박해일과 이민호는 신문기자 캐릭터로 등장해 열연을 펼쳤다. 허 감독은 "박해일은 '덕혜옹주'때 함께 작업을 해봤는데, 그때도 부장 역할이었다(웃음). 기자의 느낌을 잘 표현할 것 같았고, 이 역할을 박해일이 연기했으면 했다. 유해진의 연기는 다들 느끼시겠지만, 어떤 틀에 갇혀있다기 보단, 살아서 움직이는 느낌을 받았다. 이민호는 그동안 드라마를 통해서 봐왔는데, 좀 더 현실적인 캐릭터를 맡았을 때 매력적으로 보이지 않을까 싶었다"고 전했다.

이어 박해일과 이민호가 보여준 기자 선후배 케미에도 극찬을 보냈다. 허 감독은 "박해일이 현장에서 좋은 선배이자 형 역할을 잘했다. 권위적이지 않고 후배들의 의견을 경청해 준 덕분에 촬영 분위기가 편해졌다. 이민호가 공중전화로 사건을 보고하는 신을 첫 신으로 찍었는데 당시 날씨가 굉장히 더웠다. 실내에 에어컨도 없었는데, 박해일이 밑에 쭈그려 앉아서 이민호의 대사를 다 받아쳐주더라. 저도 깜짝 놀랐고, 이민호도 깜짝 놀랐다"고 말했다.

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또 이민호가 보여준 즉흥적인 애드리브에도 만족감을 드러냈다. 허 감독은 "이민호는 거침이 없었다. 현장에서 자유롭게 연기를 하더라. '쌍화차 좋아하세요?'라고 대사를 하는 신도, 원래 과일바구니를 들고 가는 신이었는데 이민호가 '감독님 뭔가 뇌물 같고 보기 안 좋은 것 같아요. 다른 것 없을까요?'라고 하더라. 그래서 그냥 없이 가자고 했는데, 갑자기 이민호가 쌍화차 이야기를 꺼냈다. 저는 전혀 예측하지 못한 상황이 나올 때마다, 캐릭터가 살아있는 것 같아 기분이 좋더라. 현장에서 본 스태프들도 제가 그렇게 좋아하는 걸 처음 봤다고 했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com