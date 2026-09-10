'정도전' 이병욱, 화장품 영업사원된 근황.."지인에 10억 빌려주고 못받아, 주식 5억 날려"(특종세상)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이병욱이 화장품 영업사원으로 일하며 생계를 이어가고 있는 근황이 공개된다.

10일 MBN '특종세상' 측은 '사극 배우 이병욱'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 '정도전', '근초고왕' 등 굵직한 사극에서 강렬한 카리스마를 선보이며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼던 32년 차 배우 이병욱의 현재 모습이 담겼다.

한때 안방극장에서 강렬한 존재감을 드러냈던 이병욱은 이날 영상에서 예상치 못한 근황을 전했다. 현재 그는 배우가 아닌 화장품 영업사원으로 직접 발로 뛰며 생활비를 벌고 있었다.

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이병욱은 화장품을 직접 챙겨 들고 가게와 골프장 등을 찾아다니며 영업에 나섰다. 한 곳이라도 더 찾아가기 위해 바쁘게 움직이는 그의 모습에서는 생계를 위해 누구보다 치열하게 하루를 보내고 있는 현실이 고스란히 느껴졌다.

식사 역시 여유롭게 챙길 상황은 아니었다. 그는 이동하는 시간을 아끼기 위해 차 안에서 김밥 등 간편한 음식으로 끼니를 때우는 일이 잦았다. 배우로서 화려한 스포트라이트를 받았던 과거와는 사뭇 다른 일상이었다.

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그가 이처럼 새로운 일을 시작하게 된 데에는 남다른 사연이 있었다. 이병욱은 자신의 경제적 어려움과 그동안 겪었던 시행착오에 대해서도 솔직하게 털어놨다.

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그는 "열심히 살려고 하다 보니까 주식 투자도 하다가 5억 날렸다. 지인들에게도 돈 빌려주고 하다가 못 받고 10억 정도 날아간 적도 있었다"라고 밝혔다.

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이어 가족을 위해서라면 체면을 내려놓는 것도 어렵지 않다는 듯 "자식과 아내가 있지 않냐. 창피할 게 뭐가 있냐"라고 말했다.

배우로서의 이름보다 가장의 책임을 먼저 생각하며 묵묵히 자신의 삶을 이어가고 있는 이병욱의 이야기에 관심이 모인다. 오랜 시간 연기자로 활동하며 쌓아온 이력 뒤에 가려져 있던 그의 현실과, 다시 일어서기 위해 고군분투하는 일상은 본방송에서 더욱 자세하게 공개될 예정이다.

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한편 이병욱의 현재 근황과 그가 화장품 영업사원으로 일하게 된 구체적인 사연은 10일(오늘) 방송되는 MBN '특종세상'에서 확인할 수 있다.