'영국남자♥' 국가비, 의미심장 근황.."개인적인 일 겹쳐, 마음의 준비되면 말할 수도"

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[스포츠조선 이게은기자]셰프 겸 유튜버 국가비가 오랜만에 근황을 전하며 다소 의미심장한 말을 남겼다.

10일 국가비는 자신의 SNS에 "하이 여러분. 6월부터 잠잠했죠. 보시다시피 제가 작년부터 점점 SNS를 뜸하게 했다"라고 전했다.

이어 "사실 개인적인 일들이 여러 가지 겹치면서 잠시 정지가 절실히 필요했어요. 어쩌면 언젠가 마음의 준비가 되면 이야기를 공유하게 되겠지만 어쩌면 공유하지 않을 거 같기도 해요"라고 덧붙였다.

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실제 국가비의 인스타그램은 지난 6월 이후 게시물이 올라오지 않았으며, 유튜브 채널 역시 지난 5월 공개한 영상이 가장 최근 콘텐츠다.

국가비는 구체적으로 어떤 일이 있었는지에 대해서는 밝히지 않았다. 다만 지난해부터 점차 SNS 활동을 줄여왔으며, 최근에는 개인적인 일들이 겹치면서 의도적으로 휴식의 시간을 가졌다고 설명했다.

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특히 향후 관련 이야기를 공개할 가능성을 열어두면서도 "공유하지 않을 것 같기도 하다"고 덧붙여 궁금증을 남겼다.

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한편 국가비는 '영국 남자' 유튜브 채널 운영자 영국인 조쉬 캐럿과 2016년 결혼했으며, 2024년 난임을 극복하고 첫 딸을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com