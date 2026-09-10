‘박성광♥’ 이솔이, 광복이 건강 악화에 가슴 찢어져 “텅 빈 방..우리 씩씩한 아가 그립다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 반려견 광복이의 건강을 걱정하며 속상한 마음을 드러냈다.

이솔이는 10일 개인 계정을 통해 광복이의 근황을 전하며 심장 수술을 고민하고 있는 상황을 알렸다.

이솔이는 "광복이 없는 텅 빈 산소방"이라며 "수술을 염두에 두어야 한다는데, 심장병 수술 시킨 친구들 있나요?"라고 도움을 구했다.

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이어 "적정 검사는 미리 받아보려는데 수술이 리스크가 크대서 고민이 되네요"라며 수술을 앞두고 복잡한 심경을 털어놨다.

광복이의 상태를 지켜보는 보호자로서의 마음도 전했다. 이솔이는 "가끔 흥분하고 숨 가쁘면 본인이 쪼르르 산소방에 들어가는데 그 안에서 편안해하는 것 보면 마음이 짠하고 아파요"라고 적었다.

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그러면서 "말 못해도 표현 잘하는 광복이었는데 우리 씩씩한 아가 그립다"며 애틋한 마음을 드러냈다.

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앞서 광복이는 지난 9일 건강 상태가 악화돼 새벽 시간 응급실을 찾은 것으로 알려졌다. 이후 이솔이는 광복이의 상태를 지켜보며 치료와 수술 여부를 고민하고 있는 상황이다.

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한편 이솔이와 박성광은 2020년 결혼했다.

두 사람은 그동안 방송과 SNS를 통해 반려견들과 보내는 일상을 공유하며 반려견에 대한 각별한 애정을 드러내왔다.

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tokkig@sportschosun.com