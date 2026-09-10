‘유튜브 10개 고정’ 이선민, 38세에 '당뇨 전단계' 고백…금연 공약에 3천만원 현상금

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 이선민이 금연을 위해 현상금 3,000만 원을 걸겠다고 선언했다.

지난 9일 유튜브 채널 '침착맨'에는 이선민이 출연해 이야기를 나눴다.

이날 이선민은 근황에 대해 "유튜브 고정이 한 10개 정도 된다. 일회성으로 출연하는 프로그램까지 포함하면 한 달에 한 20개 정도 된다"라며 바쁜 일상을 전했다.

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이어 몸 관리 질문에 "최근 몇 개월 동안은 운동을 잘 못했다"라면서 "원래 근육이 많은 편이었는데 33살, 34살 넘어가면서는 운동 안 하면 근육이 빠지더라. 옛날에는 허벅지가 26인치까지 나왔다"라고 밝혔다.

현재 이선민은 건강 때문에 다이어트와 금연을 고민 중이라고 밝혔다. 그는 "다이어트하려고 한다. 오래 살고 싶기도 하고 건강 때문이다"라면서 "당뇨 직전 단계다"라고 밝혔다. 이어 "금연도 하고 90kg 이하로 유지해서 살고 싶다는 목표가 있다. 지금 96kg 나간다"라고 털어놨다.

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이에 침착맨은 "다이어트와 금연을 동시에 하는 건 진짜 극한의 환경에서 하는 거다"라면서 "내가 원래 흡연자였는데 금연한 지 3,4년 됐다. 사이에 한 번도 안 피웠다. 비결은 내가 담배 피우는 모습을 보면 현상금 1,000만 원을 드린다고 했다"라고 자신만의 금연 비결을 전했다. 그러면서 "나는 1,000만 원이었는데 이선민 님의 위상 정도면 3,000만 원까지는 해도 된다"라면서 "3,000만 원 걸면 남한테 내가 피땀 흘려서 번 돈 주기 싫을 거 아니냐. 이 악물고 지킨다"라고 제안했다.

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이선민은 "34살, 35살쯤 담배를 1년 끊었다. 근데 갑자기 스트레스받는 일이 있어서 1년 1개월 동안 끊었던 담배를 지금까지 피우고 있다. 너무 아쉽다"라고 전했다.

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이후 고민하던 이선민은 "담배 공약을 하도록 하겠다. 만약 지구상 어떤 곳에서든 이선민이 담배를 피우는 모습을 목격하고 증거 자료를 찍어서 제보해서 걸리게 된다면 현상금 3,000만 원을 드리도록 하겠다"라고 선언했다.

이어 이선민은 "인생에서 했던 공약 중 제일 세다"라면서 "1,000만 원으로 정정하겠다"라면서 조정해 웃음을 안겼다. 그러면서 그는 "망했다"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com