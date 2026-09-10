'서프라이즈' 김하영, 팔뚝 지방흡입 비포·애프터 공개 "1700cc 제거, 같은팔이라니 안 믿겨"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김하영이 팔뚝 지방흡입 후 두 달이 지난 근황을 공개하며 만족감을 드러냈다.

김하영은 10일 자신의 계정에 "팔뚝 지방흡입 후기 ?澍㈎?이라는 글과 함께 지방흡입 전후 모습이 담긴 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 팔뚝 지방흡입을 받기 전과 후의 모습은 물론, 수술 이후 회복 과정을 거치며 달라진 김하영의 모습이 담겼다. 앞서 12kg 감량 후에도 팔뚝살은 좀처럼 빠지지 않아 지방흡입을 결심했다고 밝힌 김하영은 두 달이 지난 현재의 상태를 직접 공개하며 솔직한 후기를 전했다.

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김하영은 "제가 팔지흡한 게 기사가 많이 나면서 팔지흡한 거 전국에 알렸으니 이제 더 당당히 말할 수 있어 너무 좋다"며 "벌써 지흡한 지 두 달이 지났다"고 밝혔다.

특히 지방흡입 전 사진을 본 김하영은 자신의 팔을 믿기 어렵다는 듯 "영상 만들면서 비포 사진 보는데 저건 내 팔이 아니야. 저게 내 팔일 리가 없어. 난 저런 팔을 가진 적이 없다"며 놀라워했다.

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이어 현재의 모습에 대해서는 "역시 인간은 환경에 적응하는 동물이라 했던가. 새 팔로 산 지 두 달 되니 아주 가볍고 자신감 넘치고 아주 좋다. 원래 이 팔이었던 것처럼"이라며 만족감을 드러냈다.

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지방흡입 이후 회복 과정도 상세하게 전했다. 1700cc나 뺐다는 김하영은 "안 아프다는 건 거짓말이지만 뻐근 정도했다"며 "수술 첫날부터 팔 올리고 자고 조금씩 운동하고, 1주일 만에 멍 빠지고, 2주 차에 낚시 가고, 그사이 살짝 다이어트도 해줬다"고 설명했다.

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주변의 반응도 전했다. 김하영은 "보는 사람들마다 그냥 몸통이 갸리갸리해지고 얇아지고 작아 보인다고 한다"며 주변에서도 체형의 변화를 알아본다고 밝혔다.

그러면서 "진짜 하길 잘했다 김하영"이라고 덧붙이며 두 달간의 변화를 직접 체감한 소감을 전했다.

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한편 김하영은 2004년부터 MBC '서프라이즈'의 재연 배우로 얼굴을 알렸으며, 지난해 9월 남성 듀오 티지어스 출신 보컬 트레이너 박상준과 백년가약을 맺었다.