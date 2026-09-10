[인터뷰①] 박해일, '헤결'·'한산' 이후 4년만 컴백…"내가 '암살자(들)' 하려고 기다렸구나"

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해일이 영화 '암살자(들)'에 참여하게 된 계기를 전했다.

박해일은 10일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'암살자(들)' 시나리오를 처음 읽고 나서, '아 내가 이 작품을 하려고 기다렸구나'하는 생각이 들었다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 박해일은 신문사 사회부 부장 재환을 연기했다.

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박해일은 2022년 개봉한 영화 '헤어질 결심', '한산: 용의 출현' 이후 4년 만에 극장가를 찾았다. 오랜만에 관객들과의 만남을 앞둔 그는 "제가 허 감독님 영화를 하려고 4년이란 시간이 걸렸던 것 같다. 평소에 감독님이 막걸리를 좋아하셔서 한 잔 하자고 인사동, 경복궁으로 절 부르셨다. 그 자리에서 편하게 만났다가 '암살자(들)' 제안을 받았다. 처음 딱 시나리오를 읽었을 때 '아, 내가 이 작품을 하려고 기다렸던 건가?' 싶더라. 시나리오를 읽고 나서 일주일 정도 뒤에 감독님한테 함께 하고 싶다고 말씀드렸다. 감독님도, 저도 1970년대 시대를 다룬 적은 처음이다. 제가 1970년대생이지만, 태어나기 전에 발생한 굵직한 사건이다 보니 영화를 찍으면서 천천히 알아가 보자는 마음으로 시작했다"고 밝혔다.

극 중 기자 캐릭터를 연기하기 위해 신경 쓴 부분도 언급했다. 박해일은 "저도 그 시대적 공기로 들어가는 게 처음이다 보니, 돌다리도 두들겨 보자는 마음으로 갔다. 감독님, 메인 스태프들과도 소통하면서 캐릭터를 완성해 갔다"며 "아무래도 기자 역할을 연기했기 때문에 신문사 공간에서 최대한 기자스러운 모습을 관객들에게 보여드리고 싶었다. 작품을 준비하면서 자료도 많이 찾아봤고, 공중파에서 많이 다뤘던 다큐멘터리를 보면서 사건의 개요를 인지하려고 했다"고 말했다. 그러면서 "주어진 창작의 세계로 푹 빠져보자는 마음으로 임했다"고 덧붙였다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com