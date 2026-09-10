'의사♥' 이혜정, 아들 장가보내고 억울함 폭발.."돈 많이 들어, 분해서 명품 샀다"

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[스포츠조선 이게은기자] 요리연구가 이혜정이 아들을 장가보낸 후 자신에게 명품을 선물했다고 밝혔다.

9일 '빅마마 이혜정' 유튜브 채널에는 '드디어 공개! 빅마마의 진짜 보물창고!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 이혜정에게 "선생님의 옷이 어느 브랜드인지 궁금해하는 분들이 많다"라며 옷장을 소개해달라고 했다.이혜정의 옷장은 크지는 않았지만 옷과 가방, 모자 등 다양한 아이템으로 알차게 채워져 있었다. 명품 브랜드 제품도 꽤 자리했다.

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이어 "우리 아들 장가보내고 하나 사 입었다"라며 화사한 색감의 상의를 보여줬다. 이혜정은 "장가를 보내니 돈이 막 들지 않나. 억울하고 분해서 애썼다는 의미로 하나 샀다"라며 자신을 위해 에르메스를 선물한 것이라고 밝혔다.

이혜정은 "행사를 많이 하고 잘 나가던 시절에 (샀다). 13년 됐는데, 이래서 명품인 것 같다"라며 오랜 세월이 흘러도 변함없는 옷 상태를 자랑했다.

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한편 이혜정은 지난 1979년 4세 연상 산부인과 의사 고민환과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com