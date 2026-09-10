순백 웨딩 드레스 입은 공민지? 알고 보니 신곡 홍보

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 공민지가 순백의 드레스를 입은 콘셉트 포토를 공개하며 본격적인 컴백 분위기를 달궜다.

공민지는 10일 개인 계정을 통해 신곡 'CALLING'의 첫 번째 콘셉트 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 공민지는 푸른색 배경 앞에서 화이트 드레스를 착용한 채 독특한 분위기를 연출했다. 레이스가 더해진 시스루 드레스와 모자를 함께 매치해 우아하면서도 신비로운 매력을 한층 강조했다.

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사진을 접한 팬들은 뜨거운 반응을 보이며 공민지의 새로운 음악에 대한 기대감을 드러냈다. 카드 멤버 전지우 역시 댓글을 통해 공민지의 변신을 향한 놀라움을 표현했으며, 가수 세븐도 게시물에 '좋아요'를 남겼다.

앞서 공민지는 공식 홈페이지와 새로운 로고, 프로필 이미지를 공개하며 컴백을 알린 바 있다. 2NE1 멤버로 데뷔한 뒤 솔로 아티스트로 활동해온 그는 이번 신곡에서 프로듀싱과 작사, 작곡까지 직접 맡아 음악적 역량을 보여줄 예정이다.

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특히 'CALLING'은 소울풀한 R&B를 기반으로 한 곡으로, 공민지의 한층 깊어진 음악적 색깔과 이야기를 담아냈다. 새로운 모습으로 돌아올 공민지가 어떤 음악과 퍼포먼스를 선보일지 관심이 모인다.

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한편 공민지의 'CALLING'은 오는 9월 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

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tokkig@sportschosun.com