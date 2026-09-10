[인터뷰②] '암살자(들)' 박해일 "이민호, 70년대 신성일 선배 같아…남성미 있어"

사진 제공=㈜하이브미디어코프

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해일이 영화 '암살자(들)'에서 이민호와 처음으로 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

박해일은 10일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이민호를 처음 봤을 때 신문사에 이런 훤칠한 사람이 있을 수 있나 싶었다"며 "70년대 신성일 선배를 보는 기분이었다"고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 박해일은 신문사 사회부 부장 재환을 연기했다.

Advertisement

박해일은 극 중에서 이민호와 신문사 기자 선배와 후배로 만나 호흡을 맞췄다. 그는 "이민호를 딱 처음 봤을 때, 이렇게 훤칠한 사람이 신문사에 있을 수 있나 했다. 이게 무슨 영화적인 상황인가 싶었다. 그와 동시에 감독님의 수를 읽었다. 관객 분들이 왜 영일 역할에 꼭 이민호여야만 했는지 궁금해하실 것 같았다. 실제로 이민호를 보면 남성미가 있으면서 1970년대 신성일 선배의 젊은 시절의 모습을 보는 기분"이라며 "영일은 한 회장(정우성)의 동생으로 나오지만, 그렇다고 신문사에 낙하산으로 들어온 것도 아니고 당당히 언론고시를 보고 입사를 하지 않았나. 또 영화에서 영일이 사건의 결정적인 단서를 가져온다는 생각이 들어서 재환에겐 든든한 후임인 것 같다"고 말했다.

이어 현장에서 본 이민호에 대해 "허진호 감독님의 전 필모그래피를 보면 배용준, 정우성 선배가 등장하지 않나. 이민호는 감독님이 필요할 법한 면면을 다 갖췄다"며 "이번 현장에도 다 내려놓고 온 것 같더라. 자기 분량이 없는데도 촬영장에 몇 번 왔었다"고 말했다.

Advertisement

앞서 허 감독은 박해일과 이민호가 보여준 선 후배 케미에 극찬을 보내기도 했다. 그는 "이민호가 공중전화로 사건을 보고하는 신을 첫 신으로 찍었는데, 촬영 당시 날씨가 굉장히 더웠다. 실내에 에어컨도 없었는데, 박해일이 밑에 쭈그려 앉아서 이민호의 대사를 다 받아쳐주더라"고 고마움을 표했다.

Advertisement

이에 박해일은 "제가 대사를 쳐줬던 이유는 그게 민호의 첫 촬영이었다. 현장에서 민호가 배우로서 어떻게 움직이는지 보고 직접 느끼고 싶었다. 저는 민호의 전화를 신문사에서 받는 신인데, 민호가 어떻게 전화를 하는지 먼저 보고 연기를 하면 참고가 될 것 같았다. 마치 리허설과도 같은 것"이라고 설명했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com