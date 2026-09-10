[인터뷰①]'지금 불륜' 김재철 "난 보성과 달라, 육아 충실…아내는 '이제 진짜 모습 꺼내냐'고"

김재철. 사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김재철이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 본 아내 반응을 전했다.

김재철은 10일 서울 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저는 보성과 달리 아이와 육아에 충실한 아빠"라며 "아내가 드디어 진짜 모습 꺼내는 거냐고 했다"라고 말했다.

지난 4일 마지막화를 공개한 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜')은 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

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김재철은 극 중 피부과 의사 주보성을 맡았다. 아내 수정(조여정)과 이혼 소송을 벌이는 가운데 이웃집 경희(김혜수)와 묘한 관계를 형성하며 극의 또 다른 변수로 활약했다.

공개 기간 쿠팡플레이 인기작 1위를 지킨 작품의 흥행에 김재철은 "다행이고 기쁘다. 아직 안 보신 분들도 계실 텐데 전편이 공개됐으니 몰아서 보시면 더 재미있을 것 같다"고 말했다.

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무엇보다 김재철은 '지금 불륜'만의 독특한 블랙코미디에 애정을 드러냈다. 김재철은 "영화 '조용한 가족', '반칙왕' 같은 작품에서 느꼈던 코미디가 있었다. 사건은 거대하게 커지는데 인물들의 행동은 가볍고 유치하다"며 "저렇게까지 해도 되나 싶은 인간 군상이 재미있게 표현돼야 했다"고 짚었다.

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그러면서 "감히 2026년 새로운 블랙코미디를 구축했다고 말하고 싶다. 이창희 감독님이 그걸 열어주신 것 같다"며 "제가 만약 이 작품에 출연하지 않았더라도 그렇게 봤을 것 같다"고 자신했다.

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

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제목처럼 '불륜이 문제가 아니라면 무엇이 진짜 문제인가'라는 질문에는 인간의 민낯을 꼽았다. 김재철은 "인간 군상 같은 것이 아닐까 싶다. 지키고 싶은 것을 지키기 위해 버려야 하는 인간성이 있다"고 답했다.

이어 "작품에서 벌어지는 사건들이 결코 작은 문제는 아니다. 하지만 그 사건 자체의 문제성을 이야기한다기보다는, 그 문제를 통해 인간들이 어떻게 나약해지고 비겁해지는지를 보여주는 것 같다"며 "자기 것을 지키기 위해 숨기고 범죄까지 저지르는 인간 군상을 블랙코미디적으로 이야기한 작품이라고 생각한다"고 해석했다.

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실제로 후반부로 갈수록 네 주인공의 민낯 역시 걷잡을 수 없이 드러났다. 배우들 사이에서도 7, 8화에 대한 기대가 컸다고.

김재철은 "배우들끼리도 '7, 8부가 대박이다'라고 했다. 모두가 한자리에 모이니 텐션이 다르다고 이야기했고, 저희도 더 재미있어했다"고 당시를 돌아봤다.

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

시청자 반응 중에서는 뜻밖의 '보성 유리 멘탈설'이 기억에 남았다. 김재철은 "마지막까지 보신 분의 댓글이었는데 '결국 제일 유리 멘탈인 게 보성이다'라는 말이었다. 참신했다"며 웃었다.

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이어 "어떻게 보면 보성이가 민낯을 많이 드러내지 않으니 단단해 보이는데, 뒤에 가서는 와르르 무너진다. 결국 보성이가 유리 멘탈이었다는 게 웃겼다"고 말했다.

가장 가까운 곳에서 작품을 지켜본 첫 번째 시청자는 아내였다. 김재철은 "집에서 아내와 같이 봤다. 아내가 제 첫 번째 관객이니 눈치를 많이 살폈는데, 역시나 터질 곳에서 터져주더라"며 "제가 나오는 것에 대해서는 냉정한 편이다. 보면서 어이없어하기도 하고 '고생 많이 했다'고 하더라"고 전했다.

특히 보성의 찌질한 면모를 본 아내의 반응은 더욱 솔직했다. 김재철은 "찌질한 연기를 보더니 '이제 꺼내는 거야? 진짜 오빠를 보여주는 거야?'라고 하더라"며 웃었다.

실제 김재철과 보성의 공통점은 어디까지일까. 김재철은 "저는 아이와 육아에 충실한 아빠다. 가족을 두고 보성처럼 한다는 것은 상상도 할 수 없다"며 선을 그었다.

이어 "실제로 어떤 아빠인지는 어린이집에 물어보시면 될 것 같다"며 "촬영이 없는 날에는 직접 등원시키려고 한다. 아내도 직장을 다니고 있다. 배우가 아닌 아빠로 있는 시간이 힘들 때도 있지만, 배우에게 자양분이 되기도 한다"고 말했다.

다만 보성의 유쾌하고 코믹한 면모에는 자신의 모습도 녹아 있다. 김재철은 "즐거워서 나오는 코믹적인 텐션은 저에게도 있다. 연극을 할 때도 코미디를 많이 했다"며 "시청자분들은 아직 그런 모습을 잘 모르시니 조금씩 보여드려야 하지 않을까 싶다"고 했다.

김재철에게 '지금 불륜'은 오랫동안 바라왔던 이창희 감독과의 만남이라는 점에서도 의미가 깊다. 김재철은 "'타인은 지옥이다'를 보고 본능적으로 '저 감독님과 작업하고 싶다'는 느낌이 있었다. 이번에 만나게 된 게 운명이었던 것 같다"고 했다.

이어 "'오징어 게임' 제작사에서 연락을 주셨다는 것 자체도 너무 행복했다. 모든 배우가 눈여겨보는 제작사라고 생각하는데 함께하게 돼 영광이었다"며 "존경하는 선배님들, 배우들과 신나게 작업했다"고 종영 소감을 전했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com