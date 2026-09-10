[속보]장윤정 母, 1심서 징역 10개월..."딸 이름 팔아 사기 죄질 불량"

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[스포츠조선 정안지 기자]딸인 가수 장윤정의 이름을 내세워 지인에게 수천만 원을 받아 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 모친 육모(70)씨가 징역 10개월을 선고받았다.

10일 서울동부지법 형사2단독 서범준 부장판사는 사기 혐의로 구속된 육모(70)씨에게 징역 10개월을 선고했다.

이날 재판부는 "모두 유죄 인정된다. 죄질이 불량하고 가볍지 않다. 피해 복구가 이뤄지지 않았고 이뤄질 거 같지 않다"고 판단했다.

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다만 "모든 범행을 인정하고 반성하지만 경제 활동이 여의찮은 점, 나이, 범행동기, 범행 정황 등을 종합해서 고려했다"고 양형 이유를 밝히며 징역 10개월을 선고했다.

육씨는 지난 2024년 9월부터 2025년 8월까지 금전 문제로 절연한 딸 장윤정을 언급하며 투자 명목으로 지인에게 세 차례에 걸쳐 3,100만 원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

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앞서 검찰은 지난달 27일 열린 결심 공판에서 육씨가 동종 사기 전과가 있는 점, 피해 금액이 적지 않고 피해도 회복되지 않은 점을 들어 징역 1년 6개월을 구형했다. 육 씨는 지난 2018년에도 지인에게 4억여 원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 구속된 바 있다.

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당시 공소사실을 모두 인정한 육씨는 최후진술에서 "잘못을 깊이 반성하고 있다"며 "범행동기와 관련해 생활비와 카드 대금이 필요했다. 편취 자금도 생활비로 소비했다"고 선처를 호소했다. 그러면서 "피해자와 가족들에게 정말 잘못했다"고 눈물을 흘렸다.

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한편, 장윤정은 모친의 사기 행각에 대해 단호한 태도를 보였다. 장윤정 측은 모친 관련 논란이 터지자 "십수 년 동안 모친과 직접 연락을 주고받은 사실이 전혀 없다"며 "모친이 제시한 것으로 알려진 문자메시지와 투자 관련 내용 역시 사실이 아니며 자신과는 아무런 관련이 없다"고 선을 그었다.

anjee85@sportschosun.com