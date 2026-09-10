'차인표♥' 신애라, '사전 장례식' 치른 90세 父에 애틋.."면허 반납해주셔서 감사"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 신애라가 아버지에게 애틋함을 드러냈다.

10일 신애라는 자신의 SNS에 "아빠 집에서 추억 몇 개 집어가네요. 아빠 집에는 몇십 년 전의 기억이 가득하네요"라고 전했다. 이어 "세월이 얼마나 빠른지 지금도 곧 과거로 기억으로 추억으로 바뀌겠죠. 차 안에서 지금 듣는 음악 지금 보는 풍경 지금 있는 가족 만끽하렵니다. 순간을 잡으세요"라고 덧붙였다.

신애라는 아버지의 집에 들러 부모님의 과거 결혼식 사진, 30년 전 자신의 신인 시절 사진 등을 챙겨온 모습이다. 신애라는 "찾아가서 뵐 수 있는 아빠가 계셔서 감사", "면허 반납하신 아빠 감사"라며 아버지를 향해 고마움을 전했다.

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신애라는 앞서 90세 아버지와 관련한 이야기를 꾸준히 전해왔다. 지난 1월에는 아버지가 사전 장례식을 치렀다고 밝히기도. 당시 신애라는 "엄마가 하늘나라에 가신 지 벌써 21년이 흘렀다. 68세부터 홀로 살아오신 긴 시간 동안 얼마나 외롭고 힘드셨겠나. 그 마음을 알면서도 넋두리 한 번 제대로 들어드린 적 없는 부족한 딸"이라며 눈물을 흘렸다.

한편 신애라는 지난 1995년 배우 차인표와 결혼했으며 1998년에 첫째 아들을 품에 안았고 이후 2005년생, 2008년생 두 딸을 공개 입양했다.

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joyjoy90@sportschosun.com