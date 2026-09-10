[인터뷰③] '암살자(들)' 박해일, 동안 비주얼 비결에…"나도 넘어가고 있어" 겸손

사진 제공=㈜하이브미디어코프

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해일이 변함없는 외모에 대한 칭찬에 겸손한 답변을 내놓았다.

박해일은 10일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "좋은 분장감독님을 만난 덕분에 좋은 모습을 보여드릴 수 있었다"라고 했다.

23일 개봉하는 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기로, '천문: 하늘에 묻는다', '보통의 가족'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다. 박해일은 신문사 사회부 부장 재환을 연기했다.

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박해일은 '암살자(들)'을 통해 처음으로 기자 역할에 도전한 소감을 전했다. 그는 "그동안 20여 년째 작품을 하면서 매번 기자들과 만나왔다. 꽤 많은 소스를 가지고 있는데, '왜 기자 역할을 제대로 맡아본 적 없었을까' 싶었다"며 "드디어 이번 영화를 통해 만나게 됐다"고 말했다.

정의로운 사회부 부장을 연기한 박해일은 "우선 (기자들과) 같은 직종을 연기했으니까 내심 반응을 기대하게 되더라(웃음). 다른 역할로는 만날 수 있지만, 같은 직업군으로 만나는 건 쉽지 않지 않나. 실제 기자들과 만나 같은 직종으로서 사랑을 받길 바랐다"고 전했다.

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특히 박해일은 시간이 흘러도 여전한 동안 비주얼을 뽐내며 만인의 이상형으로 불리기도 했다. 이를 들은 박해일은 "저도 넘어가고 있다"고 민망한 듯 웃어보인 뒤, "'헤어질 결심' 때 함께했던 송종희 분장감독님이 올해 30주년 되셨다. 최근에 작게 전시회도 여셔서 축하드리고 왔다. 감독님이 연달아 작업을 해 주신 덕분에 좋은 모습을 보여드릴 수 있었다. 워낙 좋은 분장감독님이셔서 배우한테 언제 힘을 실어줘야 하는 지 잘 알고 계셨던 것 같다"고 말했다. 그러면서 "저도 지금부터 나이를 잘 먹어가고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com