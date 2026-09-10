[인터뷰③]김재철 "무명 시절, 청룡 수상소감 연기하다 눈물…'파묘' 이후 가족들이 좋아해"

김재철. 사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김재철이 무명 시절을 돌이켰다.

김재철은 10일 서울 종로 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "무명 시절에 한강에서 혼자 청룡영화상 수상한 상상하면서 연기하다가 울었다"라며 "'파묘' 이후 가족들이 많이 좋아해 준다"라고 말했다.

김재철은 영화 '파묘'를 통해 대중에게 강한 인상을 남긴 이후 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(이하 '킬쇼2'), 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 등 굵직한 작품에 연이어 출연하며 존재감을 넓히고 있다.

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공교롭게도 전혀 다른 얼굴을 보여주는 '킬쇼2'와 '지금 불륜'은 비슷한 시기에 시청자들을 만났다. 김재철은 "'킬쇼2'를 지난해 촬영해서 먼저 나오고 이후 '지금 불륜'이 공개될 거라고 생각했는데 비슷한 시기에 나오게 돼 즐거웠다"고 말했다.

이어 "두 작품을 같이 보시는 분들이 있으면 좋겠다고 생각했다. 한 번에 전편이 공개되는 것도 아니니 수요일에는 이걸 보고, 금요일에는 저걸 봐주셨으면 했다"며 "서로 상반된 캐릭터라 좋은 쪽으로 생각했다. 제가 두 캐릭터를 어떻게 다르게 표현했는지 재미있게 봐주셨으면 하는 기대도 있었다"고 했다.

'지금 불륜' 김재철 스틸컷. 사진제공=쿠팡플레이

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'파묘' 이후 배우 김재철의 삶은 얼마나 달라졌을까. 정작 김재철은 "아직 피부로 와닿는 것은 없다"고 했다. 촬영이 없는 날이면 여전히 육아와 집안일을 하는 일상도 그대로다.

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그럼에도 달라진 것에는 "제일 감사한 건 작품이 들어온다는 것이다. 제가 가장 바랐던 일이다. 그것만으로도 만족한다"고 말했다.

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무엇보다 오랜 무명 생활을 함께 견딘 가족들이 기뻐하는 모습을 보는 것이 가장 큰 변화다. 김재철은 "가족과 친척들이 좋아해 주시는 게 감사하다. 오랜 무명 생활을 기다려주셨다"며 "예전에는 부모님이 주변에 '우리 아들이 연기한다'고 해도 '네 아들이 누군데?'라고 하면 보여드릴 수 있는 게 없었다. 그게 아쉬웠다. 이제는 드라마나 영화도 하면서 가족들이 자랑할 수 있게 됐다"고 털어놨다.

대신 이름이 알려진 만큼 배우로서의 부담은 오히려 커졌다. 김재철은 "'파묘' 이후 신인 때보다 더 연습하는 것 같다. 이제는 무언가를 충족시켜야 한다는 부담감이 있다"고 고백했다.

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김재철. 사진제공=쿠팡플레이

긴 무명 시절을 견딜 수 있었던 원동력 역시 가족과 주변 사람들이었다. 김재철은 "가족, 친구, 동료였다. 저를 믿어준 분들이 원동력이었다"고 말했다.

힘겨웠던 시절에는 한강에서 홀로 먼 미래를 상상하기도 했다. 김재철은 "무명 생활이 너무 힘들 때 '왜 이렇게 안 풀리지?'라는 생각을 했다. 그러면서도 청룡영화상 남우주연상을 받는 상상을 했다"며 "한강에서 혼자 수상소감을 해보기도 했다"고 회상했다.

상상 속 수상소감에 대해 "수상소감을 하다가 눈물이 나서 말이 안 나오더라. '아버지'라고 하는 순간 눈물이 쏟아졌다"며 "그 순간 '연기가 너무 좋다'고 느꼈다. 실제로 상을 받은 것도 아닌데 그 역할에 완전히 몰입한 거다. 오디션에서는 그렇게 못했는데 수상소감을 하면서는 감정이 나왔다. '이렇게 연기해야겠다'는 생각을 했다"고 말했다.

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그 시절의 자신에게 지금 한마디를 건넨다면 무엇일까. 김재철은 "한강에서 수상소감을 했던 나를 안아주고 싶다. '잘 버티고 있고, 한 발 한 발 잘 가고 있다'고 말해주고 싶다"고 전했다.

김재철. 사진제공=쿠팡플레이

어느덧 배우 생활도 20년을 넘겼다. 김재철은 "고3 때 이병헌 선배님께 한마디 하는 게 제 데뷔였는데, 그 이병헌 선배님이 지금도 창창하게 활동하시는 것도 신기하고 제가 이 나이가 된 것도 신기하다. 아직 체감이 잘 안 된다"고 웃었다.

그간의 배우 인생 20년에 대해서는 "20년을 산으로 치면 첫 번째 휴게터라고 보고 싶다. 30분 정도 올라가면 한 번씩 쉬는 곳이 있지 않나. 시냇물도 좀 보고 쉬었다가 다시 오르막으로 향하는 첫 번째 쉼터인 것 같다"고 말했다.

다시 오르막을 앞둔 지금에 대해서는 "이번 작품에서도 저보다 경력이 많고 작품에서 큰 역할을 맡은 선배들을 보면서 어떻게 준비하는지를 살펴봤다. 그렇게 하는 데는 이유가 있을 거라고 생각한다"며 "반대로 저보다 후배인데도 주인공을 맡는 배우에게는 또 그만한 이유가 있을 테니 그것을 보려고 한다"고 했다.

이어 "좋은 선배들의 손을 잡고 같이 한 발 한 발 나아가고, 저 역시 후배들의 손을 잡아주면 될 것 같다"며 "무명 시절에는 조급했지만 지금은 오히려 조급하지 않다. 돌이켜보면 그 시절이 약 같은 시간이었던 것 같다. 현장에서 좋은 선배가 되고 싶다"고 밝혔다.

끝으로 김재철은 "다른 캐릭터를 계속 보여주고 싶다. 캐릭터뿐만 아니라 장르적으로도 로맨틱 코미디를 해보고 싶다"며 "'박하사탕'처럼 사람 사는 냄새가 풍기는 작품도 해보고 싶고, 기회가 된다면 독립영화도 진하게 해보고 싶다. 작게든 크게든 이제 하나씩 하고 있는 것 같다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com