한소희, "흉측한 옷 다 버렸다"더니..시스루 스타킹 신고 과감 포즈

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한소희가 금발 헤어스타일로 파격 변신한 근황을 공개했다.

한소희는 10일 자신의 계정에 "요즘"이라는 짧은 글과 함께 최근 일상을 담은 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 한소희는 최근 선보인 금발 탈색 중단발 헤어스타일로 색다른 분위기를 자아냈다. 기존의 짙은 헤어 컬러와는 확연히 다른 색감으로 한층 세련되고 신비로운 매력을 드러냈다. 파격적인 헤어 변신에도 변함없는 미모를 자랑하며 시선을 사로잡았다.

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특히 영화 '인턴'을 통해 호흡을 맞추고 있는 배우 최민식과 함께한 모습도 공개돼 눈길을 끌었다. 두 사람은 나란히 카메라를 바라보거나 장난스러운 분위기를 연출하며 작품 속 호흡을 기대하게 하는 '케미'를 선보였다.

화려한 모습만큼이나 꾸밈없는 일상도 눈길을 끌었다. 한소희는 화장기 없는 듯한 자연스러운 모습으로 편안한 분위기를 드러냈다. 금발 헤어스타일과 수수한 일상 모습이 어우러지며 또 다른 매력을 보여줬다.

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한소희의 금발 변신은 앞서 영화 '인턴' 개봉을 앞두고 진행한 인터뷰에서도 화제가 된 바 있다. 기존의 검은 머리 대신 밝은 금발로 변신한 한소희는 지난달 열린 '인턴' 제작보고회를 시작으로 유튜브 콘텐츠와 언론시사회 등 공식 석상에 잇따라 등장하며 색다른 스타일을 선보였다.

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온라인에서도 이전과 확연히 달라진 한소희의 분위기를 두고 다양한 반응이 이어졌다. 이에 대해 한소희는 당시 금발 헤어스타일을 선택한 이유와 대중의 반응에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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한소희는 탈색을 차기작인 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영을 위한 것이라고 설명했다. 촬영을 이어가기 위해 현재 2주에 한 번씩 뿌리 탈색까지 하고 있다고 밝히기도 했다.

무엇보다 금발을 둘러싼 호불호가 있다는 점도 알고 있었다. 한소희는 "늘 탈색 머리를 하고 싶었는데 촬영 때문에 못했다"며 이번에는 오히려 탈색한 모습으로 작품을 남길 수 있어 좋다고 말했다.

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이어 "저도 아직 머리색이 어색하다. 팬분들이나 대중분들도 조금 어색해하시는 것 같은데 계속 보다 보면 적응되실 것"이라고 웃으며 여유로운 반응을 보였다.

스타일에도 자연스러운 변화가 생겼다고 했다. 한소희는 "머리가 이래놓으니까 더 보수적으로 입는 것 같다"며 "최근에는 흉측한 옷들을 다 버렸다. 점잖게 입고 다녀야겠더라"고 털어놨다.

과거에는 찢어진 옷이나 펑크 스타일을 즐겼지만, 이제는 자신의 나이와 상황에 맞는 옷이 따로 있다는 생각을 하게 됐다는 것. 파격적인 금발 헤어스타일과 달리 의상에서는 오히려 한층 차분한 변화를 택한 셈이다.

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외모를 향한 대중의 호불호에 대해서도 한층 담담한 태도를 보였다. 한소희는 "열이면 열 다 저를 좋아할 수는 없고, 호가 있으면 불호가 있는 법"이라며 불호를 호로 바꾸는 것은 결국 자신이 앞으로 어떻게 하느냐에 달렸다고 말했다.

그러면서 대중이 자신의 모습을 조금 더 가까이 지켜봐 줬으면 한다는 바람도 전했다. 단순히 외모의 변화에 대한 평가를 넘어, 배우로서 다양한 모습을 보여주며 자신의 영역을 넓혀가겠다는 의지가 담긴 발언이다.

한편 한소희가 출연하는 영화 '인턴'은 오는 16일 개봉한다.